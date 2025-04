«Hola, soy Paola Olmedo y soy la invitada bomba de Cuenta y exagera». Así ha comenzado el avance de El fucking show de Paola Olmedo nombre que le han puesto a la entrevista que ha concedido la ex nuera de Carmen Borrego a través de un podcast. Este adelanto, en el que podemos ver a Olmedo con su nuevo rostro era solo el inicio de lo que se iba a filtrar posteriormente sobre sus declaraciones durante la entrevista.

Duras palabras contra José María Almoguera

«El José María Almoguera de ahora no tiene nada que ver con el que estaba conmigo» ha sentenciado sobre la actitud que está teniendo en nieto de María Teresa Campos tras la salida de la casa de Gran Hermano en la que ha encontrado el amor junto a María La Jerezana.

José María Almoguera y María ‘La Jerezana’ en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Enfrentamientos familiares

Sobre este tema, la esteticista ha sido tajante: «Nadie puede romper algo que está muy unido. Da igual quién entre en mi familia porque jamás se rompería» comparando la situación que vivieron Carmen Borrego y su hijo con algo que nunca podría pasar en su entorno familiar. Lo tiene claro y es que no todo vale por dinero: «He rechazado enfrentamientos televisivos con Carmen Borrego y José María», «No me prestaría a ese juego».

Habló de todo y todos

Durante la entrevista, la madre del nieto de Carmen Borrego no se dejó nada en el tintero. No tuvo problema en hablar sobre Alejandra y Terelu aclarando que no tiene ningún problema con ninguna de ellas y empatizando con Alejandra por todo lo ha despertado sobre su repentino embarazo «Sé lo que se siente y no mola» ha admitido sobre los malos momentos que contó que había vivido durante la gestación y como canalizó las críticas.

Crisis en el clan Campos

Después del ciclón mediático que supuso la guerra de Carmen Borrego y su hijo José María ras su boda con Paola Olmedo, todos los focos se pusieron sobre ella. Tras contraer matrimonio , tener un hijo en común y cuando parecía que tenían una unión inquebrantable que ni el amor de madre e hijo podía romper, ambos tomaron la decisión de separarse.

La guerra abierta donde no entraba una posibilidad de reconciliación llegó a su fin cuando José María Almoguera fichó por Gran Hermano. Antes de entrar en la casa de Guadalix, madre e hijo acercaron posturas y llegaron a un acuerdo para que la pequeña de las Campos pudiera ver a su nieto durante la ausencia de Almoguera. Este hecho trajo consigo un acercamiento que cada día se estabiliza más y ya roza la normalidad familiar.