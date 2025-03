Paola Olmedo reaparece públicamente tras su radical cambio de imagen

Paola Olmedo reaparecía este miércoles en una conocida revista de la crónica social de nuestro país luciendo su nueva imagen. Una imagen que ha sido de lo más comentada en las mesas de debate de la prensa rosa. Y es que, la ex de José María Almoguera se ha sometido a una compleja intervención médica porque llevaba toda la vida arrastrando una dolencia que le afectaba a la audición. Motivo por el que con el tiempo podía haberse quedado sorda. Fue entonces, cuando tomó la decisión de dar el paso.

Ahora, ha reaparecido en Madrid y ha asegurado lo feliz que se encuentra tras el resultado. «Estoy muy contenta. Me gusta. Sobre todo, ha salido súper bien», ha indicado. También se ha pronunciado sobre las reacciones a su cambio de imagen.

Paola Olmedo en Madrid. (Foto: Gtres)

«Bien, a ver, todo el mundo se sorprende, pero es para bien en todos los sentidos», ha dicho. Por otro lado, uno de los pilares fundamentales en la vida de Paola Olmedo y su gran apoyo en estos momentos es su pareja actual. «Me ha apoyado muchísimo, no me puedo quejar», ha indicado.

«Dijiste que era un macho alfa», ha comentado la reportera. «Y también es tierno, súper cariñoso. Estoy muy contenta con él», ha respondido. Además, al ser preguntada sobre si en un futuro volvería a casarse, Paola ha hecho gala de su sinceridad y ha indicado que no se cierra «a nada».

Paola Olmedo en Madrid. (Foto: Gtres)

Paola estuvo cerca de siete horas en la mesa de operaciones. Era la propia empresaria la que confesaba en Lecturas cómo había vivido este proceso que se ha realizado por la Seguridad Social. «Es algo médico, nada estético. Me operaron tres cirujanos hace un mes y una semana durante seis horas y media. Mucho antes de los problemas digestivos tenía problemas de audición, me afectaba a la garganta y al oído. Según pasan los años empeora y dejas de oír. O te operas o te quedas sorda», comentaba.

«En fotos no me reconozco, es más raro todavía. Han tenido que retocarme todo. El cirujano me comenta que la nariz quedaba rara y me la han

tenido que tocar también. Lo de la nariz no me lo esperaba. No me esperaba tanto cambio, es muy brusco. No hay marcha atrás», añadía, al mismo tiempo que manifestaba el miedo por esta operación. «El día antes estaba demasiado tensa, no dormí bien. Me han roto todo (señala desde la parte alta de la nariz). Es un operación muy delicada, hay muchas terminaciones nerviosas y por lo mínimo podía tener un problema de parálisis. Podía haber rechazado las placas (de titanio) que me han puesto (se señala la mejilla). Creo que llevo unos tornillos también», puntualizaba.