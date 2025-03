La cuenta atrás ha comenzado para que se estrene la nueva edición de Supervivientes 2025. Será el próximo 6 de marzo cuando los concursantes deberán saltar del famoso helicóptero, escena que marca el inicio del que es uno de los formatos más extremos de la televisión. Una de las grandes sorpresas de esta entrega es la participación de Terelu Campos.

La opinión de José María

Sobre su fichaje por el mencionado espacio se ha pronunciado José María Almoguera, quien acaba de salir de Gran Hermano DÚO. En un primer momento ha comentado que se «alegra mucho» por su tía. «No dudo que lo haga bien, pero… madre mía», ha indicado. «Ojalá que lo gane, pero no sé hasta qué punto va a aguantar. Lo veo duro para ella», ha indicado.

José María Almoguera paseando por la calle. (Foto: Gtres)

La participación de Terelu Campos sigue siendo todo un misterio. Fue el pasado 28 de febrero cuando se anunció su fichaje en el programa ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Después se compartió su vídeo promocional. «Soy Terelu Campos y este año me veréis en Honduras,el secreto mejor guardado», decía la colaboradora de televisión.

José María Almoguera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A diferencia de sus compañeros, el discurso de la hija de la desaparecida María Teresa Campos era completamente diferente y omitía las palabras: «Soy un nuevo concursante…». Es por eso que nadie imaginaba que su llegada a Honduras iba a estar rodeada de tantas incógnitas que todavía siguen en el aire. Y es que todo apunta a que su estancia en Supervivientes tiene tiempo limitado porque hay que tener en cuenta que el próximo 26 de abril debuta como actriz en el teatro.

Terelu Campos en la presentación de ‘Santa Lola’. (Foto: Gtres)

Terelu Campos tiene un papel protagonista en la obra que lleva como título Santa Lola, espectáculo producido por su amiga, Lara Dibildos, que se podrá ver en el Teatro Zorrilla de Valladolid. La colaboradora de televisión confesó en Vamos a ver que está nerviosa por el estreno de la obra. «No duermo por las noches (…) Me da más miedo no decir algo que decir cualquier tontería. La inconsciencia me ha llevado a hacer esto. No me dio tiempo a reaccionar y de repente me vi leyendo el libreto», reconoció. Sin embargo, no es la primera vez que Terelu inicia un proyecto de este estilo relacionado con la interpretación. Cabe reseñar que ya formó parte del elenco de Paquita Salas, serie de Netflix dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.