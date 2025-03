Gema López confiesa el gesto que Terelu Campos tuvo con ella cuando todavía no era famosa

Terelu Campos es la protagonista de Santa Lola, una obra de teatro producida por Lara Dibildos que se estrenará en Valladolid. La colaboradora ha cambiado de registro y quiere probar suerte en otro tipo de sector, pero necesita el respaldo de la prensa. Es ahí donde entra en juego Gema López, quien ha sido muy dura con el comportamiento que ha tenido su ex compañera últimamente. Ambas trabajaron juntas en Sálvame, pero ahora pertenecen a cadenas diferentes y mantienen un conflicto abierto.

Gema López considera que Terelu Campos no es generosa con los medios. Sin embargo, reconoce que hace años tuvo un gesto importante: le ayudó antes de ser famosa. La presentadora de Más Espejo es uno de los rostros más respetados de la crónica social y ha llegado a la cima sin ayuda de nadie, pues no pertenece a ninguna familia conocida, como le pasa a Terelu.

Gema López en un evento de Atresmedia. (Foto: Gtres)

López ha explicado que la ex tertuliana de Sálvame le ayudó «mucho» antes de empezar a trabajar en la pequeña pantalla. La cuestión es que ahora están a la misma altura y se siente con la capacidad de opinar sobre ciertas cosas.

Gema López habla de Terelu Campos

La hermana de Carmen Borrego ha reconocido que perdió la relación con Gema cuando dejaron de trabajar en Telecinco, pero asegura que no tiene nada en su contra. Esta afirmación no le ha sentado bien a la periodista, quien ha decidido responderla de forma directa: «Ella dice: yo no le hecho nada a Gema. Pero es que yo tampoco a ella. Cuando yo hablo de Terelu, hablo de Terelu, personaje público, de la que habla delante de una cámara, de la que expone su vida».

Terelu Campos posando. (Foto: Gtres)

Gema está convencida de Terelu Campos se molestó con ella cuando habló del funeral que organizó en memoria de María Teresa Campos. No obstante, no se arrepiente porque considera que estaba haciendo su trabajo. «Hablo de la Terelu que organiza un funeral en Málaga -y ahí empezó todo- donde yo critico las maneras en las que se organiza aquello y cómo se trata a la presa», explica en Espejo Público.

«A raíz de ahí, ella se enfada. Ese es el origen. Ella hace una serie de comentarios, porque ella contesta, que a lo mejor no es tan directa como yo, pero contesta. Y yo le tomo la palabra», continúa explicando la comunicadora. «Cuando ella ha sido presentadora o colaboradora, ha hecho exactamente lo mismo con otras personas».

Del aprecio al rencor

Gema siempre se ha caracterizado por ser directa y lo primero que ha hecho es reconocer que Terelu Campos fue amable con ella durante sus primeros años como periodista del corazón. Sin embargo, ahora tiene actitudes que no le parecen bien y siente que debe compartirlas. «Yo le tengo cariño, lo repito por enésima vez, pero si hay algo que como personaje público hace y no me gusta, también lo voy a decir».

Para López hubo un gesto que tuvo mucho significado. No entiende que Campos fuese uno de los pocos miembros de Sálvame que no le mandasen un mensaje cuando se anunció que iba a incorporarse a Espejo Público. «Yo sí que no he recibido un mensaje, ni para bien, ni para mal. Yo sé cómo es ella, pero ella también sabe cómo soy yo. La mayoría de mis compañeros me mandaron un mensaje, pero Terelu no». De esta forma ha zanjado el debate que hay sobre ellas.