La sinopsis de Santa Lola resulta tan prometedora como cabría esperar de una obra que cuenta con Terelu Campos en el elenco. «Se levanta el telón y nos encontramos en un lugar totalmente blanco y aséptico, donde un hombre teclea en su máquina de escribir», explica la nota de prensa con la que se ha dado a conocer la noticia a los medios de comunicación. A partir de ahí, la historia nos lleva a conocer el personaje que interpretará la colaboradora, en una trama que combina humor y reflexión. «Aparece una mujer con una resaca enorme y con el rímel corrido. No sabe dónde está. Está completamente desorientada. Lo que ella no sabe es que acaba de matarse en su despedida de soltera y está en las puertas del cielo junto a San Pedro».

Con el estreno de Santa Lola, el público tendrá la oportunidad de ver a Terelu Campos en una faceta inédita, enfrentándose al desafío del directo; aunque no tanto a la interpretación. Pues bien es cierto que la participación de la ex colaboradora de Sálvame en esta obra no es fruto de la casualidad. Si bien es más conocida por su faceta televisiva, Terelu Campos ha demostrado en varias ocasiones su talento para actuar. Uno de sus papeles más recordados es el de Bárbara Valiente en la serie Paquita Salas, creada por Los Javis, junto a Belén Cuesta o Brays Efe. En esta producción, Terelu interpretó a una representante de artistas con una personalidad arrolladora, dejando una impresión duradera en el público y la crítica.

Además, su experiencia en programas como Día a Día, donde daba vida al personaje de La Script, una crítica mordaz que analizaba con humor las situaciones del programa, puso de manifiesto su versatilidad y capacidad para la comedia.

Sea como fuere, lo cierto es que este proyecto llega en un momento en el que la colaboradora de ¡De Viernes! está más presente que nunca en la actualidad mediática, en parte debido a su hija Alejandra Rubio, quien hace unos meses daba la bienvenida a su primer hijo, Carlo, fruto de su relación con Carlo Constanzia. De hecho, la dinámica entre Terelu y la joven pareja ha acaparado titulares en la crónica social en las últimas semanas, ya que, según algunas fuentes, la convivencia podría haberse vuelto algo tensa debido a la frecuente presencia de la televisiva en su hogar desde el nacimiento del bebé.

La amistad de Terelu Campos y Lara Dibildos