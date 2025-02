Terelu Campos se rinde ante Ana Rosa Quintana y reconoce la clave de su éxito arrollador

Terelu Campos y Ana Rosa Quintana han coincidido en el plató de ¡De Viernes! durante la entrevista que ha dado la reina de las mañanas antes de regresar a El Programa de AR. La periodista es uno de los rostros más influyentes de nuestro país. Su brillo hizo sombra a María Teresa Campos y ahora Terelu ha desvelado clave de su éxito: tiene mucho ritmo en televisión. Su forma de trabajar le ha convertido en un referente para todos, de ahí que coseche unos datos de audiencia tan atractivos.

María Teresa Campos era una gran profesional y de algún modo quiso competir con Ana Rosa. Entre ellas hubo una relación cordial, de hecho Quintana le ha dedicado unas bonitas palabras: «Teresa era muy grande, era un rival muy complicado. Era muy graciosa, muy directa». Después de este gesto, Terelu se ha rendido y ha reconocido: «Las dos tenéis un sentido del espectáculo. Yo recuerdo cuando llegué a la televisión el sentido del ritmo, del no decaer. Vosotras eso lo teníais muy claro las dos, lo habéis ejercitado muy bien».

Terelu Campos en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Ana Rosa ha sido muy cariñosa con Terelu Campos y le ha recordado sus orígenes. «Yo hacía un programa y tu madre venía después. Yo recuerdo cuando tú viniste a Madrid, tu hermana y tú. Dos pequeñas que empezaban en la radio de redactoras». La colaboradora de ¡De Viernes! ha participado en esta conversación con una gran sonrisa, admitiendo siempre que Quintana ha creado escuela y que su legado es esencial para entender el funcionamiento de la televisión.

La sinceridad de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana tiene una habilidad especial para atrapar al espectador. Uno de los secretos de su éxito es que es muy directa, por eso durante su participación en el espacio de Santiago Agosta ha reconocido que nunca llegó a ser «íntima amiga» de María Teresa Campos. Eso sí, la tenía un gran respeto, pues siempre tuvo en cuenta su valía.

«Yo con Teresa no he sido íntima amiga, al final no hemos coincidido. Pero yo si he necesitado a Teresa alguna vez, la he tenido siempre. Y si alguna vez Teresa me ha necesitado también». En esta línea ha explicado que la batalla de las audiencias genera malos entendidos. Según cuenta, todos los presentadores quieren liderar su franja horaria, pero eso no quiere decir que haya problemas ni rivalidades negativas.

Ana Rosa Quintana en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Estamos en programas que compiten a la misma hora, en el mismo momento. Todos queremos ganar, pero no quiere decir que te tengas que llevar mal. Pero a mí me pasa todo el rato. Me pasó con Teresa, con Susanna Griso…», comenta al respecto.

La reina de las mañanas

Los datos han convertido a Ana Rosa Quintana en la reina de las mañanas, pero la presentadora nunca ha estado obsesionada con esto, únicamente se ha quedado con la parte positiva. «Yo nunca he sido una obsesionada de la audiencia, ni he tenido una bronca con el equipo ni me ha cambiado el carácter. Las audiencias es una herramienta para mejorar», ha empezado diciendo. «La tele es un misterio, le gustas o no le gustas. Yo creo que es como más cercana que la radio, me parece a mí».

La periodista, una vez más, ha conseguido brillar. Su entrevista en ¡De Viernes! ha marcado un 10.4% de share y ha generado un gran interés entre los espectadores.