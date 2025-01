Sea como fuere, lo cierto es que el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco marca un importante cambio en su vida personal y profesional, especialmente tras haber experimentado una etapa en las tardes que le ha permitido disfrutar de un ritmo más pausado. Durante este periodo, Ana Rosa ha compartido en diversas ocasiones cómo fue ajustarse a un horario diferente, que le ha dado más tiempo para sí misma, su familia y actividades personales. «Me lo estoy pasando muy bien. No me gusta madrugar. Además, por fin, voy a poder ser una persona normal, salir a cenar, ir a un cine, al teatro o a un concierto sin necesidad de estar mirando un reloj. Hasta ahora, con mis amigos cenaba a las 20:30 y a las 22:00 ya les decía que era Cenicienta», dijo Ana Rosa a los pocos días de estrenarse TardeAR.

Y es que el retorno al formato matutino implica retomar una rutina exigente, con «madrugones y una agenda más apretada», la que solía tener en los casi 20 años que estuvo al frente de El programa de Ana Rosa. En su tiempo en las tardes, Ana Rosa ha disfrutado de una mayor flexibilidad, algo que valora profundamente. Aunque eso sí, la presentadora siempre ha dejado claro que su verdadera esencia está en las mañanas, donde se siente más conectada con la actualidad inmediata y el contacto con los espectadores. En una entrevista, Ana Rosa mencionó: «Estar en las tardes no era mi plan. Yo estaba muy a gusto por la mañana, estaba encantada, me lo pensé mucho y me dejé convencer a priori».

Frank Blanco y Veronica Dulanto presentarán ‘TardeAR’

En la franja de tarde, Mediaset ha anunciado que TardeAR contará a partir del próximo 3 de febrero con Verónica Dulanto y Frank Blanco como nuevos presentadores, quienes asumirán el desafío de mantener y reforzar la esencia del formato. La madrileña, quien ya ha demostrado su solvencia como periodista y su frescura frente a las cámaras, se unirá a Frank Blanco quien, reconocido por su experiencia en programas de entretenimiento y actualidad, sustituía hasta ahora a Ana Rosa Quintana en sus descansos de los viernes en TardeAR. Además, ambos se han turnado para suplir a Emma García en Fiesta durante sus vacaciones en verano y Navidad.

Ana Rosa Quintana por las calles de Madrid. (Foto: Madrid)