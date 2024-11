El novio de Lara Dibildos rompe su silencio: "Mi familia me llamó cuando me vieron en una revista"

Después de varios meses de rumores y especulaciones, Lara Dibildos y Carlos Maturana ya no esconden su amor. A finales del pasado mes de abril fueron fotografiados por primera vez juntos, pero no fue hasta junio cuando la actriz hizo oficial su relación, compartiendo en sus redes sociales una imagen con el que fue Mister Universo Mundial durante un romántico viaje a Nueva York. Han pasado más de tres meses desde entonces y delante de las cámaras se han consolidado como un apoyo mutuo en cada uno de sus compromisos profesionales, dejando entrever que su romance avanza por el mejor de los caminos. Sin ir más lejos, durante el estreno de la última obra de teatro de Dibildos, Inmaduros, el ex concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa se ha abierto en canal delante de las cámaras y se ha sincerado como nunca sobre su noviazgo y la opinión de su familia al respecto.

«Estoy muy feliz con ella», comenzaba a decir. Unas palabras que coincidían con las declaraciones que minutos antes daba la propia Lara en el mismo espacio, la cual aseguraba que su relación «era lo mejor que le había pasado en mucho tiempo». Sin embargo, no todo es color de rosa y Maturana también señalaba que aún le costaba acostumbrarse a la exposición pública: «La verdad que es algo que no es muy cómodo para mí, pero también entiendo que sea así. Pero lo llevo de la mejor manera que puedo», explicaba.

Carlos Maturana en el estreno de la obra de teatro ‘Inmaduros’. (Foto: Gtres)

En cuanto a su presencia en las revistas, Carlos lo definía como algo «gracioso»: «Pasas por el kiosko y ves que sales ahí… pues es gracioso y curioso. Pero sin más, no le presto demasiada atención. Yo sigo con lo mío y listo», sentenciaba. No obstante, añadía que cuando su familia le vio por primera vez en el papel couché no tardaron en llamarle por teléfono: «Como están fuera de Madrid y llevaban tiempo sin verme me decían: ‘que no te vea en persona y te tenga que ver por aquí’», revelaba entre risas.

Por otro lado, posicionándose de nuevo como un claro apoyo de Lara, Maturana confesaba que estaba muy nerviosa ante este nuevo proyecto sobre las tablas del escenario y que él no había dudado en brindarle un abrazo antes de salir de casa. «Dice que aún sigue poniéndose nerviosa, pero imagino que eso es bueno […] Le di un beso y se quedó más relajada», expresaba.

Estas palabras llegan después de que la pareja del momento haya disfrutado de un verano de ensueño, viajando a una larga lista de destinos y compartiendo con sus seguidores un sinfín de fotografías que dejan al descubierto el gran momento personal que ambos están viviendo.