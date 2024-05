Lara Dibildos y Carlos Maturana juegan al despiste con su romance en su última aparición pública

Desde finales del mes de abril, Lara Dibildos y Carlos Maturana se han mantenido en la primera línea mediática tras protagonizar diferentes rumores que señalan la existencia de una posible relación sentimental entre ambos. Hasta ahora, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, pero el pasado miércoles, 22 de mayo, coincidieron en el acto aniversario de Modestia Aparte en Madrid y, como no podía ser de otra manera, fueron preguntados (aunque de forma separada) por su supuesto noviazgo, una cuestión que abordaron con una estrategia clara de jugar al despiste ante las cámaras.

La hija de Laura Valenzuela confesó que estaba atravesando una etapa en la que se encontraba «feliz y contenta». Aunque su estado civil lo definía como «soltera», lo cierto es que al mismo tiempo reconocía, sin entrar en mayores detalles, que tampoco estaba sola. No obstante, entre sus planes no entra pasar por el altar, tal y como ha explicado a los micrófonos de Gtres, ya que prefiere centrarse en el día a día.

Lara Dibildos en el acto aniversario de Modestia Aparte en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a su comentada amistad con Carlos Maturana, el hombre con el que protagonizó un sonado reportaje en actitud muy cariñosa, Lara considera que son amigos, ya que llamar de otra manera a la relación que tienen no sería correcto: «Otras palabras ya son muy fuertes. Amistad está bien», señalaba. Explicando su situación, añadía que hay muchos puntos entre ser amigos y ser novios: «Hay muchos puntos intermedios. Pero bien, de momento bien. No hay que ponerle nombre ni nada. Tú vives el día a día y yo con el día a día no me quejo», concluía.

Por su parte, Carlos Maturana atendió a los medios de comunicación minutos después de la intervención de Lara. Lo hizo con una gran sonrisa en su rostro que llamó la atención de todos los periodistas presentes, los cuales no pudieron evitar preguntarle por el motivo de la misma, aunque no obtuvieron ningún tipo de respuesta. No obstante, de lo que sí quiso hablar fue de su amistad con Dibildos: «Somos amigos y nada más», comenzaba a decir.

Carlos Maturana en el acto aniversario de Modestia Aparte en Madrid. (Foto: Gtres)

Si bien, tras conocer lo que Lara les había comentado minutos antes, Carlos quiso jugar al mismo despiste y detallar sus palabras: «Mejor no poner nombre a las cosas y nada, a disfrutar del momento. Somos amigos y lo pasamos muy bien juntos», añadía. Por último, antes de marcharse, se deshizo en halagos hacia Dibildos: «¿Quién no conoce a Lara? Es encantadora y no puedo decir nada nuevo de ella», concluía.

Su primera imagen juntos

Lara Dibildos y Carlos Maturana en el acto aniversario de Modestia Aparte en Madrid. (Foto: Instagram)

Pese a que llegaron por separado al Teatro Kapital de Madrid, enclave donde se celebró el concierto de Modestia Aparte, según pasó la noche, la pareja decidió posar en un selfie. Posteriormente, Carlos lo compartió en sus redes sociales, publicando así su primera fotografía juntos en medio del huracán mediático en el que siguen inmersos a raíz de su amistad.