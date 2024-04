Carlos Maturana, la nueva ilusión de Lara Dibildos: modelo y ex pretendiente de ‘MYHYV’

Lara Dibildos vuelve a sonreír al amor. Seis meses después de su sonada ruptura con Cándido Gómez Pumpido, la actriz ha sorprendido con una nueva ilusión: Carlos Maturana, un actractivo modelo de 38 años que participó en el ya desaparecido programa de citas Mujeres y Hombres y Viceversa, en Telecinco. La pareja comenzó su relación hace dos meses, si bien no ha sido hasta esta misma semana que ambos han sido fotografiados juntos por las calles de Madrid, en actitud muy cómplice y cariñosa.

Las instantáneas las ha publicado, este jueves, la revista Semana, asegurando que la pareja quiere ir poco a poco y que «no hay planes de futuro». «Lara prefiere andarse con pies de plomo y tomarse esta relación con tranquilidad y cautela. La actriz y empresaria disfruta del momento y prefiere no hacer planes de futuro (…) Aunque si nos fijamos en las imágenes, su sonrisa radiante deja claros cuáles son sus sentimientos hacia Carlos. Está muy a gusto con él», reza la publicación.

Lara Dibildos y su nueva ilusión, Carlos Maturana, en Madrid. (Foto: Telecinco)

Con las instantáneas de Lara Dibildos y Carlos Maturana se da por supuesta la nula reconciliación de la hija de Laura Valenzuela con el abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional, que en los últimos días sobrevolaba los medios de comunicación. Lara y Conde-Pumpido pusieron fin a su historia de amor en noviembre del año pasado. Fue la actriz y presentadora de televisión española la encargada de confirmar la noticia de su separación de Conde-Pumpido, y ahondar además en los motivos que habían llevado a la pareja a tomar un nuevo rumbo por separado. «No hay terceras personas, simplemente una convivencia muy dura y más en estas edades que es más difícil. Le agradeceré siempre lo que me ha ayudado cuando falleció mi madre, porque ha tenido una paciencia y ha sido mi apoyo, y creo que yo también le he ayudado en otras cosas», explicó.

Todo lo que se sabe de Carlos Maturana

Antes de su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa, Carlos Maturana obtuvo el título de Guapo de España, donde fue premiado con el título Guapo Cuerpo Bonito XTG y quedó ganador. Un galardón que le permitió competir en un evento de belleza internacional ese mismo año, donde se coronó como Míster Universo Mundial. Este concurso se llevó a cabo en Perú -la última edición se celebró en 2018-, y es completamente independiente al certamen oficial de Míster International.

Carlos Maturana, en ‘Mujeres y Hombres y viceversa’. (Foto: Gtres)

Entre los logros más notables de su carrera como modelo, Carlos Maturana ha participado en la Pasarela Larios Málaga Fashion Week, un evento de gran renombre en la industria de la moda de la Costa del Sol. Este evento no solo es uno de los más prestigiosos y concurridos de la región, sino que también se distingue por tener la pasarela más larga de Europa, extendiéndose a lo largo de más de 300 metros a través de la emblemática calle Larios de Málaga. Este escenario ha sido testigo de la presencia de numerosos diseñadores y modelos de renombre internacional, consolidando a la Pasarela Larios como un punto de encuentro crucial para los profesionales de la moda y un trampolín esencial para las carreras de modelos emergentes como Maturana.

Al margen del modelaje, tal y como se puede ver en sus redes sociales, donde reúne a más de cinco mil seguidores, Carlos es un gran amante del deporte, los viajes, las reuniones con amigos, y las actividades al aire libre, como el campo y la playa.