Se cumple una semana del funeral de Laura Valenzuela, que falleció el pasado 17 de marzo a los 92 años de edad tras un agravamiento en su estado de salud. El último adiós a la veterana presentadora tuvo lugar en el cementerio de La Almudena, en Madrid, y hasta allí se desplazaron, además de su hija Lara Dibildos, otros rostros conocidos como Álvaro Muñoz Escassi, quien fue pareja de Lara entre los años 2005 y 2007, con su hija, Anna Barrachina, así como Terelu Campos, Norma Duval, el actor César Lucendo, compañero de teatro de Lara, o la modelo Raquel Rodríguez.

No estuvieron sin embargo los nietos de la interprete de Amor a la española o Los Tramposos, Álvaro (16) fruto de la relación de Lara Dibildos con el jinete; ni Francisco Murcia (24), nacido del matrimonio de Lara con el exjugador de baloncesto español, Fran Murcia, quien ha reaparecido este sábado con una entrevista en exclusiva para la revista Semana en la que ha confesado que se despidió de su abuela «un mes antes» de fallecer. Los dos jóvenes no pudieron estar presentes en el homenaje a su abuela porque ambos se encuentran viviendo en Estados Unidos, donde están empezando a labrar su carrera deportiva.

«Triste, pero relajado, me pude despedir de mi abuela antes de irme a Estados Unidos, y ya sé que está descansando, por fin. No solo ella, sino mi madre también, que lo ha pasado muy mal viéndola en el hospital. Fue el 3 de febrero acompañado de mi hermano y fuimos a despedirnos al hospital. Me fui muy triste, porque sentí que era la última vez que la veía. Pero ella tiene tanta luz que vuelve un momento triste para que llegue uno bonito. Y sé que seguirá conmigo el resto de mi vida. La voy a llevar siempre en mi corazón», ha contado.

Francisco Murcia mantenía una relación muy estrecha con su abuela de quien asegura haberlo «criado» siempre que sus padres no podían hacerlo por motivos profesionales. «Para mí, mi abuela era una superheroína. Anda que no hemos pasado tardes viendo sus películas y los programas que ella presentaba. Verla presentando Eurovisión o hablando cuatro idiomas era para mi como ver una película de superhéroes», confiesa. «Es la abuela con la que más relación he tenido, me he criado con ella básicamente. Siempre que viajábamos íbamos todos juntos a mí me tenía más mimado que a nadie. Cuando mi madre se iba de viaje por trabajo, ella se quedaba con nosotros», añade.

Preguntado expresamente por su infancia y la relación que mantiene actualmente con Anna Berrachina, Francisco se funde en halagos. «Genial. Cuando éramos pequeños nos peleábamos todo el rato, pero sin saber quién era. Me alegro mucho de que entrase en nuestras vidas», asegura. No obstante, el hijo de Lara Dibildos no ha querido entrar en detalles acerca de la buena sintonía que han mostrado tener en los últimos días Álvaro Muñoz Escassi y su actual pareja, María José Suárez, con su madre. «Yo siempre me mantengo al margen de todo eso, pero los veo genial, como siempre. Todos tenemos muy buena relación con esa familia», se ha limitado a decir.