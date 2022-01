De Paquirri a Ángel Cristo: los grandes amores de Bárbara Rey

La situación amorosa de Bárbara Rey siempre ha cobrado una especial relevancia, quizá, por las afamadas conquistas que han formado parte de su vida en algún momento. Siempre ha estado considerada como una de las mujeres más seductoras de la crónica social y parece que ahora, el último en caer en las redes de la musa del destape ha sido Edmundo Arrocet.

Han sido muchas las veces que la madre de Sofía Cristo se ha convertido en noticia por sus relaciones amorosas, de las cuales nunca ha tenido pudor en hablar. Algunos nacionales, otros internacionales, pero la realidad es que, en el terreno amoroso, Bárbara parece que ha conseguido todo lo que se ha propuesto y más.

Su primera pareja conocida fue Alain Delon, un actor francés con el que compartió dos años y medio de su vida. Fue por los años 70, una etapa en la que a la actriz no le importó irse a vivir a París durante una breve temporada. Fue ella quien decidió dar por terminada la relación.

Al poco tiempo, se vio relacionada con el exfutbolista, Carles Rexach, con el que vivió un escueto idilio amoroso que no logró perdurar en el tiempo por el hecho de que él tenía otra relación formal, tal y confesó ella misma durante una de sus apariciones en Sálvame.

Otro de los grandes nombres que hay en la lista de conquistas de Bárbara Rey es el de Paquirri. La vedette y el torero tuvieron un affaire antes de que el maestro iniciase su noviazgo con Isabel Pantoja. Según la actriz fue breve, pero intenso, o al menos así lo explicó en el programa Dolce Vita en el año 2007, donde habló sin tapujos de la relación que ambos mantuvieron en el pasado.

Por su vida han pasado muchos hombres, pero ninguno ha conseguido enamorarla como lo hizo Ángel Cristo. La pareja se casó en 1980, pero finalmente no consiguieron llevar su relación a buen puerto. Tras ocho años de matrimonio y dos hijos en común, el domador y la artista decidieron separarse. Su ruptura dio mucho de qué hablar, incluso generó polémica al estar provocada por graves acusaciones de malos tratos.

A raíz de su separación Bárbara vivió los años más complicados de su vida a nivel personal, pero en el año 2000 volvió a recuperar la ilusión en el amor gracias a Frank Francés, un jugador de pádel del que quedó completamente prendada a pesar de que su romance no superó los tres meses. Fue la actriz la que comunicó la ruptura públicamente. Lo hizo en el programa Quédate conmigo, donde confesó: “hemos roto. Él no estaba enamorado de mí y yo no estoy dispuesta a estar con alguien solo de cara a la galería”.

Su último noviazgo conocido, antes de Bigote Arrocet, con quien parece compartir algo más que una simple amistad, fue el que mantuvo con Simon, un empresario británico que acabó siéndole desleal con una mujer más joven que ella.

Los hombres mencionados son los que quizá hayan marcado más la vida de la murciana, pero lo cierto es que también se le ha relacionado con otros rostros conocidos como el actor Fabio Testi, Pedro Ruiz o con la periodista Chelo García – Cortés. Junto a ella copó las grandes portadas después que ambas confirmasen en Sábado Deluxe en el año 2011 que habían mantenido una apasionada relación años atrás.

El gran misterio de la vida amorosa de Bárbara Rey se le sigue atribuyendo a su supuesto romance con el Rey Juan Carlos. Nunca se ha dado por confirmado, es más, ella siempre ha optado por desmarcarse del asunto, pero los rumores no han dejado de circular desde que la información salió a la luz.