Edmundo Arrocet define cuál es su relación real con Bárbara Rey

Edmundo Arrocet ha dejado atrás la tibieza mostrada días atrás para hablar de su supuesto romance con Bárbara Rey. Hasta ahora no se había postulado frontalmente pero esta vez ha sido muy categórico: entre ellos no hay nada más que una bonita amistad. Además, aprovecha para definir cuál es su estado sentimental actual, todo ello dentro de un bonito homenaje que la ciudad de Málaga ha hecho a su oriundo Chiquito de la Calzada.

Aunque las primeras preguntas han ido dirigidas a la figura del fallecido humorista, ha sido inevitable preguntarle acerca de este acercamiento con la vedette. Arrocet desmiente un noviazgo, algo que ya hiciera Look a las pocas horas de saltar la noticia tras hablar con el representante de Bárbara Rey. El ex de María Teresa Campos responde con claridad: «Estamos muy bien, somos muy amigos y nada más». No obstante, se muestra algo molesto por toda la controversia suscitada: «En vez de relacionarme con otras cosas. Se dice lo que no es verdad», se queja. Eso sí, no descarta enamorarse de nuevo: «Esto es el destino, nunca se sabe»

Asimismo reconoce que termina el 2021 y empieza el 2022 soltero porque «lleva así mucho tiempo». De este modo, se echa el freno a la catara de rumores y habladurías existente estos días sobre la naturaleza de la relación entre ambos. Una polémica que comenzó el pasado 20 de diciembre, cuando posaron juntos y muy cómplices en una fiesta organizada en el Hotel Wellington de Madrid por la empresaria Clara Tena. Amigos y ya.

Edmundo Arrocet no ha querido perderse el tributo que la provincia andaluza ha llevado a cabo en memoria de Chiquito de la Calzada. Se trata de una estatua de dos metros que preside un parque de la ciudad que ya llevaba su nombre y que se encuentra muy cerca de donde residía el humorista, en el barrio de Huelin, hasta que en 2017 muriese a los 85 años a consecuencia de una angina de pecho.

Se trata de una iniciativa llevada a cabo por la Asociación del Humorismo Español, quienes desde que falleciera Chiquito han reunido dinero para llevar a cabo este bonito proyecto. Al tributo no ha faltado Manolo Sarria, Tony Antonio o Tomás, hermano del homenajeado. Cabe destacar que el escultor encargado de levantar la estatua ha sido Ramón Chaparro.

En cuanto a Edmundo Arrocet, el cómico aterrizaba en la mañana del lunes en el aeropuerto de Málaga, tierra natal de su expareja María Teresa Campos. Lo hacía después de haber pasado las navidades con su familia en la isla de Ibiza, donde había alquilado una casa en la que disfrutar de unas jornadas festivas. Muy pendiente de su teléfono móvil, `Bigote´ estuvo esperando a que llegasen a recogerlo en coche para llevarlo hasta su lugar de destino. El artista ha sido noticia tras la publicación de las mencionadas imágenes junto a Barbara Rey, con la que se había rumoreado que podría estar manteniendo una relación sentimental. Ahora, esta posibilidad se desvanece.