Sofía Cristo se sinceró una vez más en ‘Secret Story’ al revelar que había sufrido abusos sexuales cuando tenía tan solo cinco años. La DJ quiso sincerarse y lo hizo a través de la línea de la vida. “Lo siento mamá”, dijo entre lágrimas mientras dio a conocer este complicado episodio que marcó su vida. Desde entonces, Bárbara Rey que se enteró en pleno directo mientras se encontraba en el plató del citado formato no ha podido dormir y se encuentra en un estado de “ansiedad” constante. Este domingo, Ángel Cristo Jr., ha sido visto mientras hacía la compra y ha contestado a Gtres amablemente sobre cómo se encuentra tras lo sucedido.

“Lo siento, es que no puedo contestarte sobre esto”, ha dicho apenado sobre los abusos sexuales que sufrió la colaboradora de televisión. Sobre si sabía algo al respecto, ha sido claro. “No, yo no sabía nada”, ha confesado mientras se dirigía a su vehículo que tenía estacionado al lado de un supermercado. “Se ha llevado un buen susto, todos”, ha contado sobre la reacción de su madre, Bárbara Rey. Después ha comentado que ve “muy bien” a su hermana en el concurso en el que está participando. “La estoy viendo estupendamente. Tienen que pasar muchas semanas, pero bueno, la veo bien, muy feliz y contenta”, ha terminado diciendo.

Estas declaraciones de Ángel Cristo Jr. llegan después de que su madre se sentara en ‘Sábado Deluxe’, formato en el que se abrió en canal. “Voy a procurar estar lo mejor posible dentro de lo que cabe… no puedo estar llorando. Es una cosa que muy fuerte, es durísimo. Como madre que de pronto en un momento inesperado te enteres de algo tan triste…”, comenzó diciendo con un hilo de voz. “Quiero saber quién es…Tuve un momento para hablar con mi hija, pero no quise abusar porque sé que está en un concurso y es algo que tenemos que hablar personalmente cuando salga”, dijo. “Yo sí sabré quién ha sido”, añadió muy segura.

Lo más llamativo de la noche, pese al desgarrador relato de la vedette fue el mensaje que expresó mirando fijamente a cámara. Unas palabras que iban directamente hacia a aquella persona que abuso de su hija. “Seas hombre o mujer, me da lo mismo… yo no sé quién eres, pero te juro por mi vida que si tú estás vivo o viva lo vas a pagar. No habrá sitio donde puedas meterte o esconderte que yo te encontraré. Si estás vivo suerte tienes de que yo no lo supe en su momento porque estarías muerto y te digo de verdad, que si te encuentro yo no te voy a hacer daño porque yo tengo otra forma de ver y veo como es mi hija, pero pagarás las consecuencias. Esto no solamente se lo has hecho a mi hija, esto se lo habrás hecho a muchísimos hijos de muchos que no lo saben y, quiero de verdad, que lo pagues. Más cuenta te tiene estar muerto”, sentenció con dolor y entre lágrimas.