Bárbara Rey vuelve a las redes tres meses después por un buen motivo

Bárbara Rey ha pasado unos meses durísimos que a buen seguro no le desea a nadie. La infección por COVID-19 y sus posteriores secuelas la obligaron a visitar el hospital hasta en dos ocasiones. Las noticias en torno a su estado de salud no eran nada esperanzadoras. Su hija, Sofía Cristo, reconocía que le costaba respirar y que estaba hinchada. Además, el virus le ha dejado secuelas como dermatitis por toda la piel. Sin embargo, la vedette ha sacado fuerzas por un buen motivo.

La ex de Ángel Cristo ha reaparecido en redes sociales, tres meses después de su último post, para felicitar el cumpleaños a su hija. Rey anunciaba su regreso por todo lo alto publicando dos fotos junto a Sofía y un cariñoso mensaje.

«Hola [email protected] He vuelto a las redes y de la mejor manera, con mi hija Sofía. Hoy es su cumpleaños y me siento muy feliz al estar con ella. Hija eres un ser extraordinario, con un corazón único. Mi vida sin ti no tendría sentido. Doy gracias a Dios por tenerte. Te AMO!!❤️». La respuesta de la joven no se ha hecho esperar y ha estado a la altura del mensaje de su madre: «No concibo estar un solo cumpleaños sin ti, xq tú eres mi vida y lo más grande que tengo ! Te amo con todas mis fuerzas y estoy muy muy feliz de estar a tu lado estos días ❤️ tq mamá». Un bonito intercambio de mensajes entre ellas que se ha ganado las respuestas cariñosas de los seguidores de Bárbara Rey.

Sofía Cristo también publicaba una foto por su cumpleaños en la que rescataba una imagen suya recién nacida en los brazos de su madre: «Hoy 5 de Julio me daban la vida más menos a estas horas y yo feliz 😁 #GraciasDios #porcadaminutodevida ❤️‍🔥🙏🏻✝️ y a mis padres y a todos los que formáis parte de ella, os quiero #felizdeseguircumpliendoaños», publicaba.

Estos últimos meses han sido una pesadilla para la familia. Sofía Cristo ha estado completamente volcada en el cuidado de su madre. La DJ explicaba su preocupación hace algunas semanas durante una intervención en ‘Viva la Vida’: «Ha tenido una recaída y te asustas mucho. Hemos pasado mucho miedo. Es una situación que te abre los ojos y dices: ‘¿Qué es este bicho?‘. Gracias a Dios, ella está en buenas manos, le estamos muy agradecidos a los médicos y a las enfermeras».

En el programa de Telecinco también se desveló recientemente que uno de sus colaboradores, Luis Rollán, y Sofía Cristo, estarían en trámites para convertirse en padres juntos y ya habrían visitado alguna clínica marbellí. «Nos juntamos dos personas que nos queremos mucho y se crea un proyecto de paternidad y maternidad y es única y exclusivamente eso. Se ponen encima de la mesa todas las posibilidad y es una cosa que hay que meditar mucho», explicaba ella.