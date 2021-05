Nuevas complicaciones de salud para Bárbara Rey, quien tuvo que acudir a urgencias este pasado domingo 9 de mayo. La vedette acudió a la clínica Quirón de Marbella aquejada de fiebre alta, fuertes dolores y malestar general, según informa ‘Diez Minutos’. La actriz llegó al hospital acompañada de su hija, Sofía Cristo, y tras una exploración inicial, los médicos procedieron a su ingreso.

Hay que recordar que hace tan solo quince días que Rey recibía el alta médica tras estar también ingresada con un cuadro de COVID-19. En este caso, los médicos consideran que su dolencia no está relacionada con el virus de origen chino, pero sí puede tratarse de secuelas o efectos secundarios cuyo origen está por determinar.

A falta de un diagnóstico médico oficial, Bárbara Rey se encuentra ingresada en el hospital de la localidad malagueña a la espera de conocer el motivo que le ha ocasionado este empeoramiento de salud. A su lado permanece su hija, quien durante todo este tiempo se ha volcado en el cuidado con su madre. Unos días antes de volver a casa, a finales de abril, Sofía Cristo reconocía la mejoría de su madre al asegurar que «la neumonía estaba controlada porque se había cogido a tiempo». Sin embargo, algo ha vuelto a ir mal.

La joven no ha dudado en aparcar su ocupación profesional para atender a su progenitora: «Ya sabéis que estas dos últimas semanas han sido complicadas, pero gracias a Dios mi mamá ya está en casa. Yo a partir de mañana deseando volver a reactivar los mensajes privados y contestar a toda la gente que me ha pedido orientación para dejar de consumir drogas o ayudar a un familiar adicto!! No os penséis que no os leo, siempre os leo y siempre contesto, pero necesitaba unos días. Gracias por vuestra paciencia», escribió en sus redes Sofía Cristo.

Unos días después de superar la enfermedad, el entorno de Bárbara Rey contaba que la veían «con la moral muy baja». Ella misma se sinceraba, reconociendo que no estaba del todo recuperada de la infección respiratoria que la originó el coronavirus: «Estoy muy agotada, lo siento, no te puedo coger el teléfono. Me faltan las fuerzas hasta para hablar y espero ir recuperándome poco a poco con los tratamientos que me están poniendo. Pero llevo unos días terribles». La artista desvelaba algunas complicaciones de salud: «Tengo algunos problemas cuando me tienen que poner una vía para los sueros, cuesta encontrarme las venas, pero qué le vamos a hacer, confío en irme recuperando día a día. Espero que pronto acabe todo esto».

Lamentablemente, no ha podido eludir un nuevo ingreso en el hospital. Las próximas horas se antojan clave para ver su evolución clínica. Tanto ella como sus seres queridos desean que esta complicación tan solo sea un susto y que pronto pueda volver a casa ya sanada.