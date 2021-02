Kiko Rivera continúa recibiendo invitados en su nuevo proyecto, ‘En casa con Kiko’, un canal en ‘streaming’ en Twitch donde recibe a invitados desde su habitación para charlar con ellos. Después de Bertín Osborne y Jorge Javier Vázquez le ha tocado el turno a Sofía Cristo. La hija de Bárbara Rey es una persona tremendamente importante para el andaluz y eso es algo que ha querido dejar claro desde el momento en el que la ha presentado: «Hoy es un día muy bonito. Tengo en mi programa a una buena amiga desde hace años y aunque estuvimos tiempo sin saber el uno del otro el cariño siempre ha estado ahí».



Los dos se han puesto al día de muchos aspectos cotidianos como la pandemia o sus proyectos. Pero la conversación ha terminado derivando en la adicción a las drogas que ambos han tenido durante determinados momentos de su vida. La joven acumula ya ocho años sin consumir sustancias tóxicas e incluso ha querido utilizar su mala experiencia para ayudar a gente con problemas de adicciones colaborando con una asociación: «Sigo pasándolo mal, pero tengo recursos de sobra para aliviar ese sentimiento. Cuando llevas poco tiempo las ganas de consumir vienen con fuerza», le decía Kiko Rivera.

El sevillano ha contado durante varias entrevistas el mal sentimiento que todavía tiene dentro, así como que lo pasa realmente mal en este largo proceso que es desengancharse de las drogas: «Tengo mucha ansiedad y como mucho. Tengo momentos y siento que gran parte de mí ya no es como era antes». Cristo le preguntó si todavía tenía ganas de consumir y Kiko contestó con vehemencia: «¡Muchas! Esto es un demonio».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de S O F I C (@sofiacristo_cristo)

Fue a raíz de esa respuesta cuando Sofía Cristo le puso en jaque con una respuesta contundente: «Si recaes y tu cuerpo no lo aguanta, te puede dar una sobredosis, un paro… Es muy peligroso. ¿Qué le va a decir Irene [Rosales] a las niñas? Ponte en el peor cuadro… Te has salvado, no estás muerto, eres un ser de luz». Kiko se quedó en fuera de juego y asimiló que su amiga tenía razón: «Yo no estoy mal, pero no vivo tranquilo. Vivo en una incertidumbre de la hostia y tengo que entretenerme yendo al estudio, con mis directos, mi mujer, mis hijos…».

Por último, Kiko Rivera aseguró que iba a ponerse «a tope» en su recuperación y Sofía Cristo le prometió un proyecto juntos si logra rehabilitarse del todo: «Si te recuperas hacemos un tema de reguetón. Yo te hago la base y tú le metes flow y hacemos un videoclip». Y así terminó una charla muy dura a nivel emocional pero de la que el hijo de Isabel Pantoja seguro ha sacado muchas cosas positivas.

Una persona vital para que Kiko Rivera consiga dejar las drogas ha sido Irene Rosales. Su esposa y madre de sus hijos ha estado siempre a su lado en este duro proceso. El domingo pasada hablaba en ‘Viva la Vida’ sobre cómo había sido esto: «Es algo que me ha dado muchos dolores de cabeza en mi relación y en mi vida. Solo lo he sufrido yo. He visto a mi marido de todos los colores. No es nada agradable, he visto cómo a mi marido le daban temblores, ataques de ansiedad. He tenido que discutir mucho con él». Además, su mujer contó que los primeros meses de rehabilitación fueron un infierno: Fue muy duro lo que vivimos, yo he tenido que ver cómo a mi marido le daban temblores y ataques de ansiedad, no es nada fácil ver a tu marido así, cuando se está quitando de una adicción tan grande (…) El peor momento fue cuando acabó el verano porque los días se hacían más grises, Kiko estaba enfadado consigo mismo y con el mundo», relataba.