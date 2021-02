Jorge Javier Vázquez ha sido el segundo invitado al programa de ‘En casa con Kiko’. El presentador y el DJ han entablado una distendida conversación en la que han repasado los aspectos de sus vidas que más les han marcado. Al inicio de la conversación, el autor de ‘La vida iba en serio’, ha confesado que durante los meses de confinamiento en los que él podía ir a trabajar se ha sentido “muy afortunado”. “Fue mi válvula de escape. Jamás he estado tan contento de ir a trabajar. Era una bendición”, ha relatado mientras ha lanzado un mensaje muy positivo: “Es complicada la situación en la que seguimos estando un año después, pero juntos saldremos de esta. No queda otra”.

Después ha respondido a la pregunta que le dejó Bertín Osborne en el anterior programa sobre cómo está viviendo su progenitora la pandemia. “Mi madre tiene 81 años. No se ha quejado absolutamente de nada. Ha aceptado la situación porque es una superviviente nata. Cuando murió mi padre, ella era muy jovencita y salió hacia adelante con mucha fortaleza”, ha respondido Jorge. Sin embargo, el nuevo tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, ha hecho una importante revelación sobre su pasado y que tiene que ver con su trabajo actual.

“Ha habido temporadas en las que no he querido ir a trabajar a ‘Sálvame’. El domingo se convertía en el peor día de la semana porque sabía que el lunes tenía que volver al plató”, ha explicado. “He pasado momentos complicados en el programa y una temporada lo dejé porque no podía. Era demoledor. Al hablarse de todo, de sentimientos… eso termina desgastando. De hecho, fantaseaba con la idea de coger un avión e irme a un lugar donde nadie me conociera”, ha dicho Jorge Javier Vázquez mientras ha aclarado que en el formato en el que presenta diariamente se siente mucho más libre que cuando formó parte del equipo de ‘Aquí hay tomate’.

El escritor ha relatado a un atento Kiko Rivera cómo fue el momento en el que el formato mencionado anteriormente dejó de emitirse. “Me llamaron por teléfono y me citaron para decirme que se había acabado. Me quedé sin trabajo siete meses, pensé que era el fin de mi carrera porque nadie me rescataba. Tuve que hacerme un hueco hasta que pude volver a la televisión”, ha contado Vázquez. Después, ha comentado que no quiere prolongar su vida profesional. “Que dure lo que tenga que durar. Cuando detecte cansancio de la gente o el mío propio lo dejaré. Prefiero irme por la puerta grande”, ha sentenciado muy sincero.

Las confesiones de Kiko Rivera

Por su parte, Kiko Rivera que está atravesando uno de los peores momentos de su vida ha contado que tras la brutal guerra mediática que mantiene con su madre desde hace cuatro meses, está destrozado. “Soy fuerte por mis hijas y por ayudar a mi mujer, que todavía no ha superado la muerte de sus padres”, ha dicho el DJ muy afectado por la situación. “Nunca me hubiera imaginado lo que me está pasando, ni en mis peores pesadillas. He llorado cuando mi hija Ana me ha dicho que dónde estaba la abuela. No he sabido qué decirla”, ha confesado mientras ha dejado claro que es consciente de que existe la posibilidad de que nunca más vuelva a hablar con la tonadillera. “Es una pena. Ojalá que no sea así”, ha dicho para zanjar el tema.