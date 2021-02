Durante los últimos meses la relación de amistad entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se ha convertido en una verdadera montaña rusa de sentimientos. Pese a que son amigos desde hace ya varios años, han protagonizado varios enfrentamientos que les han mantenido alejados durante un tiempo. Sin ir más lejos, hace unos días volvían a protagonizar una nueva discusión en el plató de ‘Sálvame’ durante una de sus emisiones. Lo que parecía que no iba a llegar a más desembocó en un nuevo distanciamiento entre el presentador y la colaboradora.

El motivo de la disputa comenzó cuando Belén recriminó al autor de ‘La vida iba en serio’ que había mostrado públicamente unas fotografías suyas. “Yo no me cachondeo de fotos tuyas ni se las enseño a nadie, sinceramente”, dijo Esteban visiblemente molesta. “Yo de ti no hago coñas y también me mandan fotos. Te las puedo enseñar a ti, pero no se las enseñaría a mis compañeros”, insistió la de Paracuellos. “Esto si a ti te molesta yo no lo vuelvo a hacer”, expresó el catalán con tono conciliador. “Y pido disculpas. Me sabe mal que te quedes así”, añadió Vázquez.

La colaboradora que estaba muy molesta no se creyó las disculpas de su amigo. “Jorge, ya, ¿vale? No pasa nada”, volvió a decir. “La verdad es que a mí me ha hecho gracia, pero si a ti no te hacía gracia, la verdad, que lo siento”, recalcó el escritor. Ante la actitud de Belén, que con sus gestos no mostró en ningún momento que se estuviera creyendo al hilo conductor del formato, este dijo: “Belén, te prometo que lo siento. ¿No me crees?” a lo que contestó la exmujer de Jesulín de Ubrique: “Por supuesto que no”. Fue entonces cuando el catalán se mostró más tajante. «Escucha, Belén. Yo con estas cosas, si la persona afectada no se ríe, a mí no me hace gracia. Y si a ti esto te hace daño, evidentemente, a mí no me hace gracia que lo pases mal», expresó con semblante serio.

Jorge Javier terminó enfadándose y no dudó en decir lo que pensaba sobre esa situación. «Te voy a decir algo. Me parece mucho peor esto que has dicho. Ahora que es una idiotez… que tú has dicho que nadie sabía a lo que te referías. Que me lo acaban de pasar y que se lo enseño a Kiko y ahora que tú salgas diciendo que tienes fotografías mías me da cuenta del nivel de persona que eres. Porque yo eso jamás te lo hubiera dicho a ti. Te estoy diciendo de manera clara ‘perdón’ y no eres capaz de aceptar la disculpa. ¿Y encima dices que tienes fotografías? Mira, tía… ¡Paso! Ahora sí que yo digo que paso y que me has demostrado cómo eres. No tengo nada más que decir de este asunto. ¡Me vas a decir ahora que tienes fotos mías avergonzándome! Lo has dicho… O sea, que de mí puedes decir lo que te salga de las narices. ¡Ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres!”, sentenció Jorge mientras Belén no paraba a llorar. Minutos después terminó abandonando el plató y por el momento se desconoce cuando se producirá un reencuentro entre ambos.

Bronca en ‘Sábado Deluxe’

Fue en el mes de junio cuando Belén y Jorge tuvieron uno de sus mayores enfrentamientos hasta la fecha. Tras estar meses confinada por ser una persona de riesgo, la colaboradora de ‘Sálvame’ acudió a ‘Sábado Deluxe’ para reincorporarse de nuevo al trabajo, y habló sobre la experiencia de su encierro, pero también dio su opinión sobre la gestión del Gobierno en relación a la pandemia. “No soy embajadora de nada ni de nadie, pero quiero decir que el sector sanitario lo ha pasado mal y el Gobierno de este país, me da igual de qué partido sea, no ha estado a la altura”, dijo Belén Esteban en un momento dado de la entrevista.

La tensión comenzó a palparse cuando la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ dijo que sus amigas tenían que ir en el metro. Comentario que el presentador no pasó por alto y no dudo en decir: “Estoy hasta el mismísimo que me digas que tienes familia que lo está pasando mal, yo también tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya, no me pongas en la misma mierda”. Instantes después, el de Badalona abandonó el plató y dejó a Lydia Lozano al mando del programa.