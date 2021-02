Ha llegado el día. Belén Esteban y Olga Moreno han llegado a los Juzgados de Plaza de Castilla minutos antes de las 12, para declarar en calidad de investigadas tras la querella que ha interpuesto Rocío Carrasco, por lo penal, por un presunto delito de revelación de secretos. Mientras que a Belén le acusa de sacar a la luz la deuda que tiene contraída con la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid, a Olga le acusa además de revelación de secretos.

Ha sido Belén Esteban la primera en llegar a los Juzgados. Y lo ha hecho del brazo de su marido, Miguel Marcos, y en compañía de su abogado. Tranquila, antes de acceder al interior, ha atendido a los medios de comunicación y no ha dudado en afirmar que no se arrepiente de lo que dijo porque «estoy aquí para informar». La colaboradora tiene claro su papel en ‘Sálvame’ y considera que dar la noticia fue cumplir con su cometido laboral.

Por su parte Olga Moreno apareció en Plaza Castilla muy bien acompañada. Su llegada estuvo llena de significado, ya que lo hizo junto a su marido, que no le ha dejado sola en ningún momento y mucho menos en una cita como esta.

La hija de ‘la más grande’ tomó la decisión hace años de resolver todos sus conflictos y defender sus derechos fundamentales en los tribunales, y no pronunciarse en los medios de comunicación. Y ya ha demostrado que va a por todas. De hecho, con la actual mujer de Antonio David, ya se ha visto las caras en los tribunales hasta en cuatro ocasiones. Y en el último juicio fue Olga quien ganó y Rocío quien tuvo que abonar las costas del mismo.

Los hechos se remontan a finales del 2019 cuando, mientras que Antonio David concursaba en ‘GH VIP’, una carta de la Agencia Tributaria llegó a su domicilio en Málaga. Rocío Carrasco le había llevado a juicio por haber cobrado, a través de terceros, 200.000 euros y haberse declarado insolvente, por lo que acarreaba una deuda en concepto de pensión alimenticia de sus hijos, desde que se separaron. La juez la instaba a depositar 80.000 euros de fianza, pero sus abogados consiguieron que la notificación se aplazase hasta que este saliera del concurso.

Dos semanas después de que la magistrada ordenara el pago de la fianza, Belén Esteban aseguró en ‘Sálvame’ que si Antonio David le debía una cantidad a la madre de sus dos hijos mayores, se la tendría que abonar al Fisco y no a su ex, ya que ella tenía otras deudas pendientes. En concreto desveló que Carrasco debe más de un millón de euros a la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid -por no pagar los impuestos de derechos por sucesiones de la herencia de su madre-.

Algo que la propia Rosa Benito criticaba asombrada hace solo unos días en ‘Ya es mediodía’ con una frase tajante: «Con todo lo que ha pillado, porque ha sido mucho, y que no lo haya pagado…no se entiende». La Esteban levantó expectación entre sus compañeros al leer la información en su propio teléfono móvil. Rocío Carrasco considera que fue la mujer de Antonio David la que abrió la carta, a pesar de que ella no era la destinataria.