Belén Esteban ha regresado a ‘Sálvame’ para hacer frente a un momento muy complicado, el de su conflicto con Anabel Pantoja y sobre el que la joven tuvo la oportunidad de hablar la pasada semana, en la que no dudó en compartir el malestar que siente por haber fallado a su amiga. A pesar de ser una de las protagonistas, la sobrina de Isabel Pantoja prefirió no dar muchos detalles y dejar que fuera Belén quien hablara sobre el asunto y es que su máxima es recuperar a su amiga.

Este lunes, la de San Blas ha vuelto a sentarse en el plató, al que ha llegado con una férula en la pierna tras haber sufrido un pequeño accidente doméstico en su casa, y no ha tenido problema en dar su versión de los hechos. «Hablé con ella el 16 o 17 de diciembre y el 18 es cuando pasó todo», ha empezado narrando a Jorge Javier Vázquez, reconociendo que ahora mismo no tiene ganas de hablar con Anabel, «no me apetece hablar con ella porque la conozco, va a llorar, yo también y me va a dar pena. La quiero pero hay cosas que a una amiga no se la hacen».

Poco después de presentar su línea, y compartir el hecho en las redes sociales, Belén llevó al programa algunas piezas de la colección para regalárselas a sus compañeros, momento en el que Lydia Lozano le avisó de que Anabel Pantoja subió un post similar dando publicidad a su propia colección de joyería, algo que sorprendió a ambas. «Pero no estoy enfadada por eso. Nadie me ha malmetido. Si Lydia a mí me hubiera malmetido, lo hubiera dicho, pero me lo dijo por decir. Me sorprendió, pero igual que a ella. No estoy enfadada con ella porque entiendo que las suba sus joyas, por eso no me enfado».

Lo que realmente le ha dolido a Belén Esteban y por lo que ha decidido marcar distancias con Anabel Pantoja es un tema diferente. Según la colaboradora televisiva, la empresaria ha mentido en su relato. Tal y como ha explicado la colaboradora, las líneas de joyas de ambas forman parte de una misma empresa, aunque de diferentes sedes, y Anabel decidió llamar a la de Belén para decir dos cosas que a mi me matan: ‘¿qué hacéis haciendo una campaña con Belén Esteban?’ y ‘¿no os dais cuenta que me va a quitar toda la clientela?’».

«Y eso me mata, Jorge, porque yo nunca hubiera hecho eso. Entonces gente de mi equipo y de mi sede me llama y me lo cuenta. No puedo competir con ella porque no lo he hecho nunca, Jorge, y decir el comentario de ‘por qué lo hacéis con ella y me va a quitar la clientela’… Vamos a ver, yo me he puesto las joyas de Anabel, que me encantan, y las he subido… Y ese detalle tan feo igual no es tan grave para mucha gente, pero… Yo a Anabel la quiero».

«Yo llamé a alguien de alto rango de la multinacional y me lo confirma, Anabel llamó con tono malo», ha seguido Belén. «Ella cree que estoy enfada por las 8 fotos que sube a Instagram. Y no es por eso. También me dicen que está molesta porque no le pido opinión para que ella me aconseje, ¿de qué me vas a aconsejar? ¿De cómo ponerme los pendientes». «¿Que igual tuve culpa de no decirle que yo iba a sacar una colección? Pues sí. Pero mi colección no es grande, me duele la llamada que ella hace. Me he molestado porque somos amigas y la quiero un montón, y se que ella me quiere, pero en ese momento ha sido egoísta».

No han sido momentos fáciles para Esteban, que compartió su problema con los suyos. «Lloré cuando lo supe y cenando en casa los tres, yo lo comenté y me dijeron q estaba muy feo. Me sentí mal porque si ella hace eso por una línea de joyas. No sé… Es verdad que me ha escrito pero no la contesté hasta el otro día que me dijo que tenía que venir a ‘Sálvame’ y le puse ‘lo entiendo’ o algo así. Pero sé que vamos a coincidir, yo la saludaré».

A pesar de que ahora no es el momento, Belén Esteban no cierra la puerta a Anabel. «Quiero hablar con ella, pero ahora no porque estoy muy enfadada y puedo decir cosas que le duelan y me quiero tranquilizar un poco. Ha hecho cosas que no me han gustado, como que si apoya a Isabel Pantoja que lo diga, que es su tía y no pasa nada».