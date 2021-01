Belén asesta el golpe definitivo a Anabel Pantoja de la mano de Rosalía

Belén Esteban se ha apuntado un tanto que puede ser decisivo en el desencuentro que mantiene con Anabel Pantoja. Ambas andan enfrascadas en un conflicto que se remonta a cuando la sobrina de la tonadillera hizo promoción de sus joyas el mismo día que su compañera de ‘Sálvame’ lanzaba las suyas. Un acto involuntario que no sentó nada bien a la primera. Para colmo, la andaluz no se ha interesado por ella estos días atrás cuando ha sufrido una caída por las escaleras de su casa que la mantiene con la baja médica.

Las dos son mujeres de fuerte personalidad, pero ha sido Belén quien ha decantado la balanza a su favor ahora. ¿Y cómo lo ha hecho? Valiéndose de Rosalía. Si, leéis bien, de Rosalía, la del ‘Malamente’ y el ‘tra tra’. La colaboradora de televisión ha obsequiado a la cantante con un pack de joyas de su nueva colección y ésta no ha dudado en presumir de este regalo en redes sociales. ¿Acaso hay mejor promoción que Rosalía comparta en su cuenta de Instagram tu línea de joyería?

Las joyas venían acompañadas de una dedicatoria que la propia Belén había escrito con su puño y letra y en el catalán, lengua natal de la artista: «Para la Rosalía de parte de su amiga Belén Esteban», acompañado de un corazón. Dos pendientes y un collar componían este paquete que tanta ilusión ha hecho a la intérprete de ‘Con Altura’.

Esta promoción inesperada es todo un jaque a Anabel Pantoja. La relación de amistad entre ambas está en punto muerto. La prima de Kiko Rivera sabe que se equivocó al publicitar sus joyas el mismo día que las de su amiga. También reconoce que tenía que haber escrito a Belén para preocuparse por ella tras su esguince de rodilla.

Belén Esteban está dolida con alguien que consideraba muy importante en su vida. Pide tiempo: «Como en todas las amistades, hay altibajos, pero yo la quiero a ella y creo que ella me quiere a mí, de todos modos ahora no tengo ganas de hablar», decía la ex de Jesulín en una conexión con ‘Sálvame’.

¿Cómo le habrá sentado a Anabel Pantoja este gesto de su amiga? Hay que recordar que la sobrina de la tonadillera no está pasando por sus mejores días. A esta desavenencia con Belén hay que sumarle su conato de abandonar ‘Sálvame’ el otro día después de que el programa le dijera que la está «protegiendo» de las voces críticas que hay en la familia de su novio, Omar, después de los malos gestos que ha tenido con Esteban. Anabel arremetía directamente contra el director de ‘Sálvame?: «Es su juego para sacarme de quicio, pero a mí no me sacan de quicio, la que se va soy yo», decía mientras recogía sus bártulos. Kiko Hernández, María Patiño y Víctor Sandoval trataban de convencerla de que no se fuera porque podía no haber marcha atrás tras su renuncia.