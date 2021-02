La cuenta atrás ha llegado a su fin. Este sábado se ha estrenado ‘En casa con Kiko’, el nuevo proyecto del hijo de Isabel Pantoja. Un espacio de entrevistas por el que pasarán numerosos rostros conocidos. Bertín Osborne ha sido el primer invitado que ha dejado momentos de lo más divertidos, pero también ha hecho una confesión que ha estremecido a Kiko Rivera y a los más de 2.700 usuarios que estaban conectados en ese momento.

Todo comenzaba cuando el cantante le decía al DJ: “Me encanta la foto que tienes ahí”. Una imagen en blanco y negro en la que aparece Kiko junto a su padre Paquirri en la que se puede leer: “Tu alma vive en mi”. Momento que ha aprovechado el marido de Irene Rosales para sincerarse y confesar que si su progenitor viviera todo sería diferente para él y su entorno. “Hubiésemos sido más felices. Todo hubiera estado bien siempre”, explica el hijo de la tonadillera. Siguiendo el hilo de la conversación, el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ reveleba cómo se enteró de la muerte del torero de Barbate.

“No te lo vas a creer, pero yo aquel 26 de septiembre de 1984 daba un concierto en Pozoblanco”, comienza diciendo Bertín Osborne. “No me lo puedo creer…”, se le escucha decir a Kiko mientras se echa las manos a la cabeza. “Yo iba en el coche con mi mánager y nos paró la Guardia Civil. Cuando le dijimos dónde íbamos nos contó que Paquirri había muerto”, cuenta Osborne a la vez que añade que su actuación duró hasta la tercera canción porque todo el mundo se fue de la sala. Una semana antes de que falleciera el que fue marido de Isabel Pantoja, Bertín y él coincidieron en un vuelo de Jeréz donde pudieron charlar de todo. “Él me dijo que se iba a retirar tras terminar la temporada que quería estar con su hijo y con su familia”, cuenta el artista ante el asombro de el intérprete de ‘Cicatriz’.

Después de recordar aquel trágico accidente, Kiko continuaba la entrevista preguntando al invitado sobre qué metas le faltan por cumplir en la vida. “No te sabría decir una porque todo lo que he querido lo he conseguido a base de esfuerzo y trabajo. He llegado a un punto donde soy feliz con lo que tengo. Si tengo que decir algo sería mantener mi modo de vida”, contesta Bertín. Por otro lado, el hermano de Francisco y Cayetano Rivera también ha querido expresar qué es lo que más le gustaría conseguir a él. “Mi meta es ser un buen padre y que mis hijas tengan una buena educación y afronten lo mejor posible este mundo tan cruel”, se sincera.

Durante la conversación, Bertín Osborne ha dado una primicia. “He hecho una canción de reggaeton que se llamará ‘Fuego lento’”, anunciaba mientras daba a conocer que entre abril y mayo saldrá a la luz su nuevo disco. Para finalizar el encuentro, Kiko Rivera ha desvelado que su próximo invitado será Jorge Javier Vázquez. El próximo 21 de febrero a las 13:00 horas, el presentador estrella de Mediaset será entrevistado por el hijo de la tonadillera. El hermano de Isa P tendrá que hacer la pregunta que ha formulado Bertín en el programa de este sábado sobre cómo ha vivido la pandemia la madre del escritor de ‘La vida iba en serio’. Dinámica que se irá repitiendo en los próximos programas con el resto de los asistentes.