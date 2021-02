Isabel Pantoja sigue en boca de todos. El pasado sábado fue su amiga Raquel Bollo la que acudió a ‘Sálvame Deluxe’ para pronunciarse sobre el conflicto que mantiene la artista con su hijo, Kiko Rivera, y ahora le ha tocado el turno a Máximo Valverde. El polifacético actor y productor acudió la tarde del jueves a la inauguración de la 39 edición de la Semana del Cine Español de Carabanchel, para mostrar su apoyo al sector de la cultura al que pertenece. A su llegada habló sobre todo lo que rodea a quien fuera su amor de juventud, que además ha inspirado su último proyecto, ‘Mi querida Maribel’, una obra de teatro que ha escrito y producido y que está «teniendo un éxito enorme».

Fueron más que amigos y tras su ruptura la amistad y el cariño continuó hasta hace unos años y es una de las personas que mejor conoce a la intérprete de ‘Marinero de luces’. O eso creía él, que no duda en admitir que la cantante ha tenido un cambio radical en su actitud: «No tiene absolutamente nada que ver con la maravillosa Maribel que conocí», ha dicho. «Era un encanto de niña», recuerda contando que, para salir con ella, tuvo que pedirle permiso a su padre. «Siempre fue Maribel, pero ha cambiado una barbaridad. No sé qué le ha pasado a esa mujer, se ha quedado prácticamente sola con su hermano Agustín».

Al igual que a Isabel, Máximo Valverde también conoce a Agustín Pantoja desde su infancia. «Cuando Isabel se vino a Madrid se vino con su tía Carmela porque su madre tenía que quedarse con sus otros hijos, y aquí a veces venía Agustín. También ha cambiado una barbaridad», y le ha acusado directamente de interponerse entre él y la folclórica. «Los últimos intentos que he tenido de hablar con Maribel siempre se ponía Agustín y nunca me dejaba llegar a ella».

«Siempre eran excusas para que no pudiera hablar con ella, pero la puntilla fue cuando yo escribí la obra sobre la vida de Isabel Pantoja. Yo fui a Murcia a llevarle el libreto para que ella lo leyera y me dijera si había algo que no le gustaba y mi sorpresa fue cuando al finalizar de su actuación fui a verla y no me quiso recibir. Me quedé de piedra».

Del lado de Kiko

Valverde está al tanto de la guerra abierta entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Él fue uno de los espectadores que estuvo pegado a la tele durante la primera intervención del DJ cuando todo saltó por los aires. «Fue uno de los programas más impactantes de mi vida», ha dicho. «Yo conozco a Kiko desde que era chiquitito y no me esperaba que fuera tan valiente de contar tantas cosas. Es muy difícil hablar así de una madre, pero cómo tendría que estar para poder hablar así».

«Si luego descubres que tu padre te ha dejado muchas cosas y ella no te quiere dar explicaciones, qué te queda», se pregunta, pero confía en que madre e hijo solucionen estos graves problemas, en contra de lo que piensan otros miembros de la familia como Anabel Pantoja. Pero eso sí, según Máximo Valverde, el primer paso para la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, «lo tiene que dar ella».