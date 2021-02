Aunque había decidido poner punto y final a su presencia en los medios, 37 años no se cumplen todos los días y Kiko Rivera ha querido dar la cara en un día tan señalado y a la vez tan duro para él. Después de una mañana trabajando y recibiendo las felicitaciones de amigos y familiares en redes sociales, el DJ salía de su domicilio para recoger un peculiar regalo de parte de ‘El programa de Ana Rosa’. Una original tarta con motivos taurinos y coronada por una de las imágenes más emblemáticas del hijo de su Isabel Pantoja, y su padre, Francisco Rivera ‘Paquirri’. Ha sido su mujer, Irene Rosales quien, al llegar a su domicilio, avisaba a su marido para que recogiera el detalle.

Encantado con su tarta personalizada, Kiko ha explicado que psicológicamente está «bastante mal», aunque intenta recuperarse con su mujer, sus amigos y el deporte. «Acabamos de empezar porque he cogido unos kilillos y ahora que quitarlos», ha dicho con buen humor. No va a hacer una gran celebración, las restricciones sanitarias lo impiden, pero tampoco le hace falta nada más. Tiene a su mujer y a sus hijas que, en estos momentos, son su motor.

Como han afirmado ambos, no tienen nada planeado para celebrar los 37 años de Kiko, solo «estar con las niñas como una día cualquiera», según ha confirmado Irene. Pero no hay cumpleaños sin tarta, sin regalos y sin globos. Y el DJ no ha sido menos. Su mujer compartía con sus seguidores el ramillete de globos que ha llegado a su domicilio, procedente de una de sus tiendas favoritas de Sevilla, y el protagonista del día publicaba una foto con este detalle y un mensaje lleno de optimismo: «Camino de los 40…Pero Feliz por cumplir un añito más. Aunque sea un cumpleaños diferente no tiene que ser malo. Gracias a todos por vuestras felicitaciones. Hoy toca reír y disfrutar».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

No ha querido desvelar qué miembros de su familia le habían felicitado, y a mediodía ninguno de sus hermanos se había pronunciado, al menos en redes sociales. Solo su prima Anabel ha publicado un post con una tierna imagen de ambos juntos cuando eran pequeños y un deseo: «Ojalá todo se solucione, y volvamos a ser lo que fuimos». Pero lo que sí ha dicho es que su madre, por el momento, no le ha llamado ni le ha mandado un mensaje y se ha mostrado pesimista sobre la posibilidad de que lo haga: «No creo que eso vaya a suceder». Las cosas están como están.

Irene Rosales sigue al quite a pesar de que el pasado fin de semana confesaba en ‘Viva la vida’, que ya no puede más y que necesita desahogarse y llorar. Ha sido un año duro para ella en el que ha perdido a sus padres con pocos meses de diferencia y además los problemas familiares entre su marido y su suegra han terminado por pasarle factura. Pero su estado anímico no le ha impedido darlo todo en el cumpleaños de Kiko. Vive por y para él y ha estado pendiente de encargar una tarta muy especial en la que no ha faltado el chocolate.

A pesar del complicado momento familiar que atraviesa con su madre, Kiko está centrado en su mujer, sus hijas, sus amigos y su trabajo. A su labor como DJ, se le suma ahora una novedad profesional que anunciaba hace solo un día. Y es que el hijo de la intérprete de ‘Marinero de luces’ estrenará el sábado, en su canal de Twich, un nuevo programa de entrevistas que llevará por título ‘En casa con Kiko’ y que en su primera entrega contará con Bertín Osborne. ¿Lo verá Isabel Pantoja?.