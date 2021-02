Un cumpleaños es un día para celebrarlo lleno de alegría, rodeado de la familia, los amigos o las personas más queridas, pero hay algunos aniversarios que se tuercen por cualquier suceso desagradable, como le sucede a Kiko Rivera, que sopla 37 velas este 9 de febrero y, al contrario de lo que apunta el dicho “a nadie le amarga un dulce”, al Dj. se le ha atragantado la tarta. Lejos de festejar una fecha tan especial como en años anteriores, con su mujer, Irene Rosales, sus hijas, Carlota y Ana, su hermana Isa y su madre, Isabel Pantoja, en este 2021 seguramente esté acompañado de todas menos de una: su progenitora, con la que lleva sin hablarse desde hace semanas, cuando optó por contar los trapos sucios de la herencia de su padre, el fallecido torero Francisco Rivera ‘Paquirri’, en televisión.

No es un buen momento para el matrimonio. Kiko está sumido en esta guerra familiar y su mujer, Irene Rosales, confesaba el pasado fin de semana en ‘Viva la vida’ que ya no puede más. Ha sido un año muy complicada para ella en el que, en solo nueve meses, ha perdido a sus progenitores y se ha visto envuelta en el conflicto de su marido con su suegra. Y ha tocado fondo. No ha podido vivir su propio duelo por tener que ser la fuerte, y necesita llorar y desahogarse. Pero eso no ha quitado para que le haya dedicado una bonita felicitación a su marido en un día tan especial que ha compartido en sus redes sociales: «Hemos pasado por todas las etapas, hemos reído, llorado, me has regalado todos los mejores momentos de mi vida, de los malos hemos aprendido y nos hemos hecho más fuerte», comienza diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Rosales Vázquez (@irenerova24)



Y termina su post con un deseo: «Solo le pido a la vida que me deje disfrutar toda una vida junto a ti. 37 años llenos de vida y por muchos más. Te amo con locura».

Desde el día que se sentó en el programa ‘Sálvame’, donde comenzó confesando sus adicciones y continuó hablando del poco caso que le hacía la tonadillera con respecto a este tema, Kiko Rivera ha ido distanciándose de la cantante como si un huracán se llevara bruscamente la relación maternofilial. Todo saltó por los aires entre ellos y el enfrentamiento, que se ha ido convirtiendo en más duro y hostil con el paso de los días por nuevas intervenciones televisivas y declaraciones en otros medios de comunicación, ha llegado a ser en nuestros días una auténtica batalla campal con varios damnificados, el propio Kiko, su esposa e hijas, su prima Anabel, que sufre como nadie los envites de sus compañeros de programa, el ‘tito’ Agustín’ y, claro está, Isabel Pantoja. Pero la artista, lejos de buscar un acercamiento con su ‘pequeño del alma’, ha seguido la senda contraría arremetiendo contra él en privado pero, digamos en público, ya que, según algunos tertulianos, se ha dedicado a hablar con varios periodistas dejando a su hijo esperando esa llamada telefónica que nunca ha llegado.

Pero aún hay más, la cantante, no se sabe si aconsejada por su hermano Agustín o por algún abogado, ha mandado un comunicado negando informaciones que ha dado su hijo u otros rostros televisivos sobre supuestas gestiones ilegales realizadas a través de alguna de sus sociedades, negando también tener dinero alguno en paraísos fiscales. Nada de “te quiero hijo, vamos a hablar y a solucionar esto”, tampoco una regañina o un “ven que te lo explico todo”… nada. De este modo y viendo que la trifulca que siguen empeñados en no finalizar cada vez es más cruenta, cabe pensar que la lucha, las acusaciones y los programas de televisión batiendo audiencia se van a seguir sucediendo durante bastante tiempo.

Kiko Rivera sopla sus 37 velas, rodeado de Irene y de las niñas, quizá de algún miembro más de su familia si la pandemia de coronavirus lo permite, lo que es seguro es que no recibirá la felicitación ni el beso de su madre en este cumpleaños que seguro es el más amargo de su vida. La cantante sigue encerrada en su finca ‘Cantora’, la que ha provocado esta guerra sin cuartel al ser la protagonista de la herencia recibida por el propio músico y la tonadillera tras ponerse de acuerdo todos los legatarios del testamento de ‘Paquirri’.

La cosa promete ponerse aún más fea y llegar incluso a los tribunales, más cuando esta confrontación se ha visto agravada al apoyar Kiko a sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera en su lucha por recuperar unos objetos personales de su padre que les correspondían e Isabel Pantoja, que los tiene en su poder, se ha negado a deshacerse de ellos reiteradamente.