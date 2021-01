Irene Rosales revela cómo fue la felicitación de Isabel Pantoja a su hija

Este sábado pasado 30 de enero es una fecha muy señalada en el calendario de Kiko Rivera e Irene Rosales. Hace tres años vino al mundo su pequeña Carlota. Durante la jornada de ayer, el matrimonio organizó una fiesta de cumpleaños en la que no faltó ningún detalle, pues la temática fue nada más y nada menos que ambientada en la película ‘Blancanieves, una de las princesas Disney preferidas de la cumpleañera. Esta tarde, la mujer del DJ ha charlado con Emma García y ha contado con todo lujo de detalles si Isabel Pantoja felicitó a su nieta. La respuesta es afirmativa y además, fue a través de una videollamada.

La colaboradora ha sido muy clara y ha explicado el instante en el que la artista decide llamar a su nieta. «Felicitó a la niña, pero no sé lo que hablaron. Fue videollamada, pero yo no estuve delante porque para que la situación no fuese incómoda como mi hermana estaba por allí, estuvo ella presente», empieza contando Irene. «Ella me escribió un WhatsApp para ver si podía llamar a la niña, y directamente recibí la llamada», continúa explicando.

Pese a que la intérprete de ‘Marinero de luces’ está guardando un silencio absoluto desde que se distanció de Kiko Rivera hace ya más de tres meses, ha querido tener ese detalle con su nieta pues lo más seguro es que la eche mucho de menos. Además, cuando falleció Manuel Rosales -padre de Irene- el pasado 26 de noviembre, la artista quiso tener un gesto con la mujer de su hijo y le mandó una corona de rosas rojas con una escrito en el que se podía leer: «Isabel Pantoja y familia». Detalle que más tarde Rosales agradecía. Desde que estalló la guerra mediática entre su marido y su suegra, Irene Rosales ha procurado mantenerse en medio, aunque ha dicho en varias ocasiones que siempre apoyará a Kiko Rivera, ya que es su marido.

Esta noche, el hijo menor de Paquirri se vuelve a sentar en el ‘Deluxe’ para sacar a la luz más informaciones sobre la situación que está viviendo y que tanto dolor le produce, tal y como el mismo ha dicho en alguna ocasión. «Yo le digo que espere, que se relaje a que le pregunten», dice Irene en relación a las intervenciones televisivas del primo de Francisco y Cayetano Rivera. También ha confesado que si fuera Kiko, ella no se sentaba más en un plató y que gestionaría la situación de otra manera, pero entiende que cada persona es un mundo. «Yo le aconsejo, luego él hace lo que considere», explica.



Si algo era impensable hace unos meses es lo que ha sucedido con la relación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Madre e hijo han sentenciado su el vínculo que tenían. Hace una semana, el empresario dio un ultimátum a su madre mientras era entrevistado por Jorge Javier en ‘Sábado Deluxe’. «Tienes 24 horas para ponerte en contacto conmigo», pero nunca obtuvo respuesta, por lo tanto, lo más probable es que si las cosas no cambian entre ambos es que se vean las caras en un juzgado.

Kiko Rivera está dolido y así lo ha manifestado en varias entrevistas. El brutal hallazgo que tuvo lugar el pasado 2 de agosto en Cantora cuando descubrió que las pertenencias ‘robadas’ de su padre aún seguían ahí marcaron un antes y un después en la relación con su madre. Después llegaron los reproches, el distanciamiento y las mentiras. ¿Lograrán Kiko e Isabel retomar la relación que tenían antes de que todo esto estallara?