Día intenso el que se espera hoy en el clan Cantora. La cita de Kiko Rivera en el ‘Deluxe’ de este domingo (22.00 horas) marcará un antes y un después en la familia. El hijo de la tonadillera ha aceptado la propuesta de Telecinco y volverá a sentarse en uno de sus platós para seguir dando detalles sobre la guerra fría que mantiene con su madre. La última vez que lo hizo fue el pasado mes de noviembre en el ya histórico espacio ‘Cantora, la herencia envenenada’. Y más envenenada promete ser la entrevista de esta noche.

No sabemos si en la finca de Isabel Pantoja verán cómo Kiko vuelve a exhibir el profundo dolor y decepción que siente hacia su madre. Lo que sí que es seguro es que el entorno cercano de la tonadillera ya ha movido ficha y su intención es boicotear la entrevista del dj. Ha sido el Club de Fans ‘Así Fue’ de Valencia el que ha hecho un llamamiento a los seguidores de la cantante para que no vea el programa.

A través de este post en su cuenta oficial de Instagram, el colectivo busca un ‘apagón a Sálvame’ esta noche. No quieren dar audiencia ni difusión a las palabras de Kiko Rivera. «Si lo ves estás contribuyendo al maltrato de una mujer». Al mismo tiempo, atacan directamente a la cadena privada: «Telecinco, carroñeros», jalean en redes. Y la convocatoria parece haber sido todo un éxito, a juzgar por los comentarios: «No se debe ni ver ni comentar nada mencionando a susodicho programa»; «A mí tampoco me interesa ver ese linchamiento. Esta noche ponemos otra cadena», escriben algunos fans de la Pantoja.

Este club de fans de la ciudad del Turia es uno de los más activos y fuertes en apoyo a Isabel Pantoja. De hecho, hay una intrahistoria que Paloma García-Pelayo contó en Look. Su presidenta, Ángeles Moreno, es una ferviente seguidora de la intérprete de ‘Marinero de Luces’, pero la relación con ella ha ido más allá. A día de hoy y desde hace tiempo es una de las personas de máxima confianza de Isabel Pantoja. De hecho, es una de las personas que acompaña a Isabel en el dolor que le genera ver cómo su hijo se explaya contra ella en televisión y en sus charlas con Mila Ximénez en ‘Lecturas’. Ángeles ha viajado en alguna ocasión a Cantora para arropar a su ídolo.

Por su parte, el gran protagonista del día, Kiko Rivera, ha comenzado el día con energía y optimismo. Aun en su casa de Sevilla, el artista ha colgado una imagen suya sonriente en la que reza: «Comienza tu día con una sonrisa. Feliz domingo, familia». Unos minutos antes presumía de unión familiar con una storie de Instagram de una imagen antigua suya junto a su hermana, Isa Pantoja, y su prima Anabel.

Una de las primeras en comentar la imagen ha sido su mujer, Irene Rosales, con dos corazones. Ambos están muy unidos y la madre de sus hijas es el pilar sobre el que Kiko sostiene su vida. Precisamente, Irene ha desvelado hace unas horas que finalmente no volverá a casarse por la iglesia, tal y como tenían pensado: «En este momento no lo volveré a vivir. Desde que falleció mi madre no me apetece volver a casarme porque solo me quiero quedar con este recuerdo. La echo tanto de menos que duele», explicaba en Instagram.

Se avecina noche grande…