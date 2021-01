Si pensábamos que Kiko Rivera ya lo había dicho todo en la demoledora exclusiva que dio hace ya más de tres meses, estábamos equivocados. A lo largo de este tiempo el DJ ha permanecido en silencio, centrado en su trabajo, en su mujer, sus hijas y sus hermanos, pero la guerra que mantiene abierta con su madre, Isabel Pantoja, le pesa como una losa. Pero no se rinde. Y el hijo de la tonadillera ha vuelto a sentarse con Mila Ximénez para contar qué ha pasado en este tiempo, fiestas de Navidad incluidas.

En esta ocasión su madre no es la única sobre la que versan sus nuevas declaraciones. Kiko ha sacado toda la artillería contra su tío Agustín, que ya amenazó en su momento, según María Patiño, con demandar a su sobrino por lo que había contado sobre él. Una información que también manejaba Chelo García Cortés, que confirmaba que el hermano pequeño de la intérprete de ‘Marinero de luces’ pretendía resolver todas sus diferencias familiares con su él por la vía judicial.

«A mí no me manejas», le dijo Kiko a su tío en redes sociales. Y sigue sin hacerlo. El DJ arremete contra Agustín y la dureza de sus palabras tiene que ver con el escabroso episodio del que nunca querían hablar, hasta ahora. Según opina Kiko, su tío podría haber hecho más para evitar que su madre entrara en la cárcel: «Quiero pensar que él no podía hacer nada, pero tengo mis dudas», explica además argumentando que su madre puso a Agustín al mando de todo cuando cumplió condena. Y no tiene dudas al afirmar que, cuanto más indefensa está Isabel, más importancia adquiere su tío sobre ella.

«Son más que hermanos. Él es el pequeño, es amor casi de madre a hijo», cuenta Kiko que además confirma que su madre desconoce muchas cosas. Y es cuando se explaya al hablar del manejo del dinero que se hizo mientras que Isabel Pantoja estaba en prisión. «Firmé la hipoteca de 1,2 millones con mi parte de Cantora cuando mi madre estaba en la cárcel», comienza explicando, aunque no recuerda bien si ese dinero estaba destinado a pagar la multa o la fianza, pero lo que sí tiene claro es que lo volvería a hacer. De esa hipoteca parece ser que se deben 15 letras, y es algo que recae sobre Kiko.

Pero continúa su relato desvelando que, con el tiempo, ha sabido que por otro lado se pidió dinero a amigos y allegados llegando a recaudar 800.000€. Un movimiento que no entiende que se haga cuando ya se había pedido una hipoteca precisamente para tener liquidez. Y le pregunta directamente a su madre si ella sabe dónde está ese capital. Pero además se cuestiona por qué tiene que estar él «metido en este embrollo».

La relación entre Kiko Rivera y Agustín Pantoja parecía idílica, pero ya durante su intervención en ‘Cantora, la herencia envenenada’ reveló que no es oro todo lo que parece. Y en la nueva exclusiva de Lecturas cuenta cómo llegó a plantarle cara durante una fiesta con sus amigos como invitados. Un episodio que se une a los que contó cuando destapó la caja de los truenos, y afirmó que Agustín «es una persona amargada» porque «no se acepta a sí mismo». En aquel momento además contó cómo su tío menospreciaba su trabajo en el mundo de la música: «Me hacía sentir que no era bueno y me decía que no sabía cantar (…) en casa siempre he sido el peor». Unas palabras que han dejado claro que ni Kiko ni su hermana Isa han tenido buena sintonía con el hermano pequeño de su madre.