La razón por la que Kiko Rivera no ha demandado a Isabel Pantoja

Kiko Rivera ha vuelto a hablar. Dos meses después de la entrevista exclusiva concedida a Lecturas en la que desveló que creía que su madre le había engañado con el testamento de Paquirri, el hijo pequeño del matador de toros tiene las cosas mucho más claras, aunque no sea sencillo.

Tras meses de investigación por parte de sus abogados, Kiko Rivera asegura que Isabel Pantoja le debe 3 millones de euros. La cantidad es mayúscula pero el músico hay una línea roja que no va a pasar por mucho daño que le esté causando esta situación ya que, tal y como le asegura a Mila Ximénez en la citada publicación: «no quiero ver a mi madre en la cárcel». Sobre cómo está la Pantoja, el marido de Irene Rosales se muestra confuso. Aunque su prima Anabel y su hermana le han dicho que la tonadillera está más delgada pero bien, en cambio una amiga le ha dicho que Isabel está francamente mal. Algo que Kiko desconoce pero que, sin embargo, encaja más con la tremenda situación que están viviendo.

Tras descubrir que su madre no había sido franca con él nunca en lo que a la herencia de Paquirri se refiere, después de verse involucrado en lo que él denunció en ‘La herencia envenenada’ como una trama de la que no conocía absolutamente nada y habiendo hecho público que Isabel Pantoja tiene escondidos en Cantora todos los objetos personales y trastos de torear de Paquirri que lleva toda la vida negando tener para no repartirlos entre sus herederos, la decepción de Kiko Rivera es total. Según cuenta la propia Mila Ximénez, el hermano mayor de Chabelita todavía trata, en algunos puntos de su discurso, de excusar a la cantante.

Pero lo cierto es que la relación entre Isabel Pantoja y su pequeño del alma se ha roto para siempre. Es probable que poco importe que Kiko Rivera no la demande a pesar de estar cargado de motivos. Él no quiere volver a ver a la de ‘Marinero de luces’ entre rejas y es lo único que le frena. Pero aunque legalmente se encuentre entre la espada y la pared por no querer perjudicar todavía más a su madre, a nivel personal está destrozado. «Es tan duro ser huérfano sin serlo», asegura Kiko Rivera a Mila Ximénez en un momento de su charla.

Los últimos meses han sido muy difíciles para Kiko Rivera y su familia. El pasado mes de agosto, cuando encontró las cosas de su padre que su madre llevaba años negando tener en Cantora su castillo de naipes comenzó a derrumbarse sin que él pudiera imaginar hasta qué punto quedaría reducido a escombros. En medio de su duelo al ir descubriendo una a una todas las mentiras de su madre, Kiko ha sufrido mucho. Pero no solo él. Irene Rosales, la mujer de su vida y su apoyo más importante, es una de las víctimas colaterales del enfrentamiento entre madre e hijo.

Según se ha asegurado en programas como ‘Sálvame’ y ‘Viva la vida’, el entorno de Isabel Pantoja no ha dudado en culpar a Irene de la nueva actitud de Kiko. Pero la andaluza ha decidido hacer oídos sordos a todo lo que se está poniendo sobre sus hombros ya que su gran pena del año 2020 no tiene nada que ver con su familia política sino con la suya propia. En apenas 9 meses, Irene Rosales y sus hermanos se han quedado huérfanos de madre y padre. Esto ha hecho que la joven se vuelque completamente en sus dos hijas, que dadas las circunstancias han perdido la figura de ambas abuelas por razones bien distintas, y en la estabilidad de su matrimonio.