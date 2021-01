Isabel Pantoja todavía no se ha pronunciado públicamente acerca del fuerte desencuentro con su hijo Kiko Rivera, pero poco a poco va haciendo movimientos en la sombra que dejan muy clara su postura. El último ha sido recuperar el coche que le había cedido a Kiko y que servía como «regalo para sus nietas», según ha contado José Antonio Avilés en ‘Viva la Vida’. Una manera de evidenciar que la separación entre madre y primogénito es cada día mayor.

Irene Rosales entraba por teléfono en el programa de Telecinco para contar que, efectivamente, la tonadillera había enviado a dos amigos suyos a la casa que Kiko e Irene tienen en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) para pedir las llaves del vehículo. La mujer del Dj ha contado más detalles de este ‘obsequio’ que ahora Isabel Pantoja vuelve a hacer suyo. Se trataba de un coche cuya entrada pagó a medias el matrimonio. La titularidad se puso a nombre de una empresa de la tonadillera, que era la que pagaba todas las letras mensuales. En un primer momento se dijo que era el modo de transporte en el que Irene llevaba a Carlota y Ana al colegio, pero ella misma ha dicho que hacía tiempo que no lo utilizaba.

«Nosotros ya lo esperábamos, era una pena que el coche estuviera ahí, nosotros ya no lo estábamos utilizando», ha dicho Irene Rosales. La andaluza también ha querido dejar claro que «Kiko no se lo ha tomado mal». En cualquier caso, esta maniobra de Isabel Pantoja continúa alimentando un conflicto materno-filial que cada día está más enquistado.

El propio Kiko Rivera no ha entrado a valorar esta decisión de su madre. Lo último que se sabe en torno al músico es que va a ser demandado por Ramón Calderón. El que fuera defensor judicial del hijo de Isabel Pantoja en 1987 ha decidido querellarse contra el hijo de su gran amigo Paquirri después de que le llamase «sinvergüenza» en el programa ‘Cantora: la herencia envenenada’ tras acusarle de no cumplir las voluntades de su padre en el reparto de la herencia. El periodista Pepe del Real habló con el expresidente del Real Madrid para que explicase esta decisión: «Me gustaría que se dijera bien, es decir, que yo he dado un plazo razonable para que se produjera una rectificación ante un ataque evidentemente injusto a mi honor».

Lo cierto es que no hay grandes novedades ni avances en esta guerra fría entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Sí que hace algunas semanas se generó bastante revuelvo después de que Beatriz Cortázar asegurase que la cantante de ‘Marinero de luces’ se estaba planteando abandonar España e iniciar una vida fuera de nuestras fronteras e incluso lejos de Europa: «En México le espera una familia que adora a Isabel y uno de los miembros es una conocidísima actriz y cantante mexicana muy amiga suya, una Jennifer López mexicana. Sus padres adoran a la Pantoja y están deseando recibirla con los brazos abiertos», dijo la periodista.

Mientras tanto, Kiko Rivera se resigna y ve cada día más imposible volver a recuperar la relación con su madre. Esperaba una llamada con disculpa mediante de su progenitora pero no ha llegado. «No voy a estar donde no me quieren. Cada día estoy más dolido, pero es lo que hay», le dijo a Emma García.