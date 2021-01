Isabel Pantoja sale de Cantora junto a su hermano Agustín

La finca Cantora es el refugio de Isabel Pantoja, donde se refugia sus problemas, puede pensar en silencio y esconderse el mundo, algo que parece llevar haciendo varias semanas. La cantante está pasando por una de sus etapas más convulsas y desde que su hijo se sentó por primera vez en el plató de Telecinco para protagonizar ‘Cantora: la herencia envenenada’, no habría salido de esta vivienda, que tanta polémica y titulares ha acaparado. Un aislamiento absoluto que solo habría compartido con su madre, doña Ana, su hermano Agustín y con dos visitas, la de su hija Isa, que se tuvo que saltar la valla para ver cómo estaba su madre, y su sobrina, Anabel Pantoja, a quien recibió hace unos días.

Con febrero a las puertas, la tonadillera ha sorprendido a todo el mundo saliendo de Cantora, retomando con su día a día pese a que las confesiones de su hijo Kiko no cesan. Su primer viaje ha sido bastante cerca, a la localidad de Medina Sidonia, donde algunos venidos la han visto por sus calles. Junto a ella, como no, su fiel escudero, su hermano Agustín, de quien no se separa pese a los rifirrafes del pasado. Así lo ha comprobado ‘El programa de Ana Rosa’, donde los vecinos han contado que la pareja de hermanos estuvo allí hace unos días haciendo unas compras por el pueblo.

«Es cierto, la vi en el supermercado… sin gafas, como una persona normal, con la coleta y no estaba triste», ha narrado una de las vecinas. «Ellos suelen venir aquí al supermercado, pero no suelen venir de paso», ha agregado otra, desvelando parte de la rutina de los Pantoja. Pero no siempre ha sido así y es que, si bien ahora los vecinos de la artista no tienen problemas en confirmar que está «encerrada», recuerdan, quizás con añoranza, que hace un tiempo solía ir mucho al pueblo acompañada de María del Monte, de quien durante muchos años Isabel fue íntima, hasta el punto de ser la madrina de Isa.

Esa época quedó atrás hace mucho tiempo e Isabel Pantoja se encuentra en un momento complicado. No solo tiene que hacer frente a las acusaciones de su hijo, que ha cortado lazos con ella y le ha lanzado un ultimátum antes de tomar acciones legales, sino que también tiene tras de sí un problema antiguo en los juzgados que amenaza con agitar su vida mucho más.