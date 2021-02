Febrero. Este mes en curso podría ser clave para resolver uno de los numerosos frentes abiertos que tiene Isabel Pantoja. La herencia de Paquirri lleva 37 años enquistada y ha supuesto el fin de la relación de la tonadillera con su primogénito, Kiko Rivera. Dos de los hijos del fallecido torero, Cayetano y Francisco Rivera, llevan luchando, desde que prácticamente tienen uso de razón, para que la cantante les devuelva los trastos que les legó su padre. Una historia rocambolesca, de nunca acabar pero que hoy podría estar más cerca de su final.

El nuevo movimiento lo ha protagonizado el defensor de los intereses judiciales de los hijos del diestro, Joaquín Moeckel, tras asegurar al programa ‘La Redacción’ de Telemadrid que «si durante este mes no nos ponemos de acuerdo, ya no espero más». Un ultimátum en toda regla que pone entra la espada y la pared a la viuda de Paquirri.

Look ha tratado de ponerse en contacto con el representante jurídico de Francisco y Cayetano para conocer la estrategia que van a seguir de aquí a final de febrero y cuáles van a ser los siguientes pasos en el caso de que Isabel Pantoja no devuelva los enseres. Lamentablemente, ha sido prácticamente imposible que nos atienda por el momento. Además, no se mostró muy colaborador cuando los compañeros de la prensa gráfica cuando le preguntaron por la cantante en una de sus salidas de trabajo a Madrid: «No tengo nada que ver con ella», dijo muy indignado.

Moeckel fue preguntado por el programa de Telemadrid si las recientes palabras de Julián Muñoz, en las que hablaba de las actividades de Isabel Pantoja, podrían afectar a sus causas pendientes: «Puede ser que Hacienda haya investigado a Isabel, haya levantado actas de infracción y ella las ha podido recurrir. No es lo mismo esperar la investigación que la resolución a los recursos», comentó el abogado de los hijos de Paquirri. En el caso de que la investigación esté cerrada, Moeckel cree que «podría reabrirse o ampliarse con estos aspectos», si bien apunta a que si todo fuese anterior a cuatro ejercicios «la Agencia Tributaria no tendría nada que hacer».

En uno de sus momentos más complicados, es posible que Isabel Pantoja plantase un circo y le crecieran los enanos. Al asunto de los trastos del torero hay que sumarle las presuntas irregularidades cometidas en la venta de ‘Mi Gitana’, la finca marbellí donde vivió su tórrida historia con Julián Muñoz. La cantante emitió un comunicado mediante sus abogados en el que se desmarcaba de responsabilidad alguna puesto que «se encontraba cumpliendo pena en la prisión».

El exalcalde de Marbella está copando gran protagonismo en las últimas fechas tras haber concedido varias declaraciones. Las últimas a Paloma García-Pelayo en nuestro digital. Muñoz apoya a Kiko Rivera en su lucha materno-filial y cree que su madre debería darle su parte, pero también que la cantante “no da puntada sin hilo” aunque está destrozando su familia. Recuerda que era una madre que “no se ocupaba; Dulce era una buena madre”. El remate para Isabel Pantoja.

La situación actual del que fuera novio de la tonadillera no es ni mucho menos idílica. Está pendiente de conseguir la libertad condicional. Se la han denegado 4 veces. Trabajar para la comunidad, pagar responsabilidad civil y cumplir con la buena conducta, vigilado por la pulsera telemática, esas son las condiciones. A las nueve y media de la noche, en casa. Es pensionista y vive con algo más de 1.000 euros al mes, tal y como cuenta García-Pelayo en Look.