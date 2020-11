Isabel Pantoja se niega a entregar los trastos de torear de Paquirri a Francisco y Cayetano Rivera

Isabel Pantoja no da su brazo a torcer. Las cosas se complican cada vez más en el enfrentamiento entre la intérprete de ‘Marinero de luces’ y Francisco y Cayetano Rivera. Según ha podido saber la revista ‘Hola!’ en exclusiva, la tonadillera ha contestado a los hijos de Francisco Rivera Paquirri ante el requerimiento notarial que solicitaron y que debía ser respondido en un plazo máximo de 48 horas. Resulta que la artista no acepta la petición de entrega de los bienes del torero de Barbate que le hicieron los hermanos de Kiko Rivera a través de su abogado, Joaquín Moeckel Gil.

La artista explica que dicha petición se basa en un documento privado de 1987 -informe que no recuerda haber firmado- y se remite a la escritura de petición. En dichos documentos no figuran estos enseres, ya que solo constan los bienes con un valor económico y no sentimental como está ocurriendo en esta situación. Isabel Pantoja ha cumplido con el plazo legal y ha respondido de manera contundente a Francisco y Cayetano Rivera, lo que provoca que este capítulo que se abrió hace unas semanas no termine de cerrarse, ya que cómo aseguró el abogado de los toreros tomarán «otro tipo de medidas legales».

Estos enseres que reclaman Francisco y Cayetano Rivera son aquellos que encontró Kiko Rivera aquel 2 de agosto de este mismo año en una habitación ‘secreta’ de Cantora. Un brutal hallazago que desveló Jorge Javier Vázquez en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’. En aquella entrevista, el DJ no pudo contar lo sucedido debido a que sus abogados no se lo permitieron. Por ese motivo, fue el hilo conductor del formato quien al enterarse de lo ocurrido no dudó en contarlo en exclusiva en el exitoso programa que ya va por su tercera entrega. Curiosamente, esas pertenencias de Paquirri tendrían que haber sido entregadas, pero hubo un presunto robo en la finca donde vive la artista y por ese motivo no pudo entregárselos a sus dueños.



El siguiente paso de los hermanos Rivera

Ante la negativa de Isabel Pantoja de entregar los bienes que corresponden a Francisco y Cayetano Rivera, los hijos de Paquirri tomarán otro tipo de medidas hasta que se cumpla con lo que su padre escribió en el testamento. El requerimiento notarial que presentó su abogado, Joaquín Moeckel Gil, en la Notaría de Medina Sidonia, cuya titular es doña María Concepción Medina Achirica no ha servido para que la tonadillera termine con este asunto de una vez por todas.

La revista ‘Hola!’ ha podido ponerse en contacto con el abogado de los toreros para saber cuál será su próximo movimiento ante esta respuesta por parte de la cantante. Moeckel, asegura que tiene ya la estrategia que se llevará a cabo y confirma que volverá a hacerle llegar un requerimiento notarial adjuntando el documento que Isabel Pantoja ha asegurado que no recuerda de su existencia.

En el caso de que Isabel siguiera insistiendo en que no reconoce su firma, buscaría un perito para verificar si está diciendo la verdad. Joaquín Moeckel Gil también ha querido dejar claro que en dicho documento no dice que en ningún momento los bienes hayan sido robados, tal y como fue la versión oficial por aquel entonces. El abogado de Cayetano y Francisco Rivera ha vuelto ha recalcar las mismas palabras que ya dijo en una intervención hace una semana en ‘Viva la vida’. «Pueden prescribir las acciones penales y las civiles.. pero la maldad nunca prescribre», sentencia.