La guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja se endurece por momentos, con la herencia de la popular finca de fondo. Aunque la cantante de ‘Marinero de Luces’ continúa guardando silencio, mientras permanece aislada en Cantora, continúan surgiendo nuevos datos y acusaciones que están enfriando aún más la relación entre madre e hijo. A pesar de que las posturas de los principales protagonistas del conflicto parecen irreconciliables, Jorge Javier Vázquez considera que Kiko e Isabel aún están a tiempo de enterrar el hacha guerra y empezar de cero. El presentador de ‘Sálvame’ ha asegurado en el programa que “jamás” ha escuchado a la tonadillera hablar mal de su hijo, pero que, en cambio, no puede decir lo mismo de su otra hija, Isa Pantoja. “Sí que me ha llegado a decir que su hija no la quería”, ha revelado Jorge Javier, quien ha añadido que, incluso, la cantante la imitaba hablando. Belén Esteban, que también estaba presente cuando la cantante de copla presuntamente dijo esas duras palabras sobre Isa, ha dado la razón al presentador.

Los ‘ingeniosos’ motes de los fans de Isabel Pantoja

Los motes que los seguidores de la viuda de Paquirri con los que se dirigen a los trabajadores de ‘Sálvame’. Ese ha sido otro de los puntos que los colaboradores del programa abordaron en la tarde de ayer. Kiko Matamoros fue el encargado de desvelar el misterio y confesar al presentador que el había sido bautizado como ‘El maricón’. “Me parece muy curioso que ellos utilicen esos términos de manera despectiva habiendo en Cantora lo que hay”, ha sugerido Jorge Javier después de descubrir el nombre con el que ‘cariñosamente’ es conocido entre los fans de la madre de Kiko Rivera.

El padre de Laura Matamoros ha revelado también su mote, ‘El ciego’, pero ha preferido mantener en secreto el apodo con el que hacen alusión a otros compañeros, como Antonio Rossi y Mila Ximénez, por respeto.

¿Qué había en el camión de mudanzas que salió de Cantora?

Hace apenas unos días, Omar Suárez anunciaba que un camión de mudanzas cargado con 30 cajas había salido de Cantora. Una noticia sorprendente que hacía saltar todas las alarmas. Anabel Pantoja se encargó de desmentir que en el interior de las cajas hubiera nada relacionado con la herencia del torero, sino que ´únicamente se trataba de un camión que abastece de agua. Sin embargo, ni objetos que se esconde en Cantora ni agua. La discográfica ha asegurado que lo que salía de la finca eran ejemplares firmados del nuevo disco de la tonadillera.