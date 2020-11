Aunque se encuentra participando en ‘La Casa Fuerte 2’, Isa Pantoja está siendo informada de los acontecimientos más importantes de la guerra que está protagonizando su hermano, Kiko Rivera, contra su madre, Isabel Pantoja. En la última entrega del ‘reality’ de Telecinco, Jorge Javier Vázquez se ha encargado de revelar a la hija de la tonadillera los últimos movimientos de su hermano, quien entró en directo en ‘Viva la vida’ para calmar y apoyar a su mujer, Irene Rosales. Además, el dj dejó claro que él no quiere ni herencia ni dinero, sino que su madre no le deje “un marrón”: “Eso es todo. La herencia me da igual. Llevo 36 años sin heredar nada de mi padre, me da igual, yo lo que quiero es que mi madre no me deje un pufo”.

El presentador de ‘La Casa Fuerte’ también ha revelado a Isa, que se ha mostrado muy preocupada por el estado de su madre, las últimas informaciones que han llegado de Cantora. “No se está quedando con los brazos cruzados, está recopilando informaciones para dar la réplica y está muy enfadada con Kiko”, ha explicado Jorge Javier, quien, a continuación, ha informado a la concursante del acercamiento de Kiko con su familia paterna, especialmente con sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera. “Él puede hacer lo que quiera, pero, en mi opinión, después de todo lo que hace, parece que el acercamiento ha llegado después de todo eso. En este caso, y en todos, pienso en mi madre y en lo que debe de estar pasando por su cabeza”, ha confesado la hija de la cantante de ‘Marinero de luces’, quien ha aplaudido el ‘silencio’ de su madre en el conflicto.

Sin embargo, la ‘calma’ de la concursante se ha roto después de ver unas imágenes de ‘Cantora: la herencia envenenada 2’, en las que Teresa Rivera ‘desenmascara’ a Isabel Pantoja, así como las declaraciones de Luis Lara, amigo íntimo de Paquirri, en ‘Sábado Deluxe’, donde aseguró que el torero había descubierto que la artista mantenía una relación sentimental con una prima suya. “¿Tú crees que es normal esto? ¿Todo lo que está saliendo? Porque yo no lo veo normal. No es justo. Si las cosas se tiene que hacerse se hacen, pero en otro sitio”, ha dicho Isa, entre lágrimas y visiblemente alterada. “Están removiendo el pasado. Hay gente ahí que es que… Me parece que no es normal. No me parece normal lo que estoy viendo”, ha continuado la hermana de Kiko, señalando que nunca pensaba que pudiera producirse esta situación y que el conflicto es “por dinero”.

Además, Isa Pantoja ha roto otra lanza a favor de su madre y ha asegurado que nunca ha escuchado a la tonadillera hablar mal de Irene Rosales: “Siempre la ha defendido, la ha apoyado, han tenido mucha complicidad incluso cuando mi hermano no ha cogido el teléfono, porque a veces es él quien no lo coge. No sé por qué dice eso”. Como era de esperar, las últimas novedades de la guerra entre Kiko e Isabel han dejado destrozada a la concursante, quien ha manifestado su deseo de que su madre, que “no sale de Cantora”, cambie de vida, así como poder sentarse con ambos para arreglar las cosas: “Si puedo poner de mi parte, lo voy a hacer. No voy a ser de esas personas que se quiten en medio porque en su momento me hubiera gustado que alguien me echase una mano”.