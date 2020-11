Momento clave en el conflicto de Isabel Pantoja con su hijo. El triste fallecimiento del padre de Irene Rosales coloca a la cantante en una tesitura complicada, acudir al tanatorio o no hacerlo. Cada una de las decisiones tendría consecuencias inmediatas que podrían resultar claves en el devenir del distanciamiento madre-hijo. Isabel es perfectamente consciente de ello, sabe que Kiko Rivera está pasando por un momento delicado y que le ha dicho por activa y por pasiva en televisión que con una llamada se arreglarían casi todos sus problemas. Acudir al velatorio del otro abuelo de sus nietas significaría un gran paso de cara a una reconciliación, pero no hacerlo podría suponer el detonante definitivo. La pelota está en el tejado de la tonadillera, que desde Cantora debe meditar bien una decisión que se antoja crucial. Analizamos sus dos posibles opciones.

Antes de nada hay que exponer un hecho importante. Cuando el pasado mes de febrero Irene Rosales perdió a su madre, Mayte Vázquez, Isabel Pantoja sí que acudió al tanatorio (no al entierro) en Sevilla, donde ya se encuentra su nuera. Pero la presencia de Pantoja allí se vio salpicada de polémica. Jorge Javier Vázquez destapó que esta habría pasado a Mediaset la factura por la corona de flores que envió y por el coche que la transportó de Cantora a la ciudad hispalense. Ese día, Kiko Rivera le mandó un mensaje a su madre: «Mamá, solo quedas tú, te pido que estés con ellas», refiriéndose a sus nietas.

Si decide acudir, esto podría ser interpretado como un gesto de acercamiento a su hijo y quién sabe si podría derivar en una reconciliación madre-hijo que sería histórica. Pero la exmujer de Paquirri está entre la espada y la pared. Es la única representación del apellido Pantoja que podría estar arropando a Kiko e Irene ya que Isa Pantoja está concursando en el reality ‘La Casa Fuerte’ y Anabel Pantoja se encuentra en Canarias. Las circunstancias especiales con la pandemia tampoco facilitan las cosas ya que hay reducción de aforo en velatorios y entierros. Look se ha puesto en contacto con el tanatorio sevillano de Bormujos para conocerlas. Desde allí nos informan que solo 6 personas pueden estar en las salas, pero que si hay más pueden esperar fuera guardando la distancia social sin ningún tipo de problema.

¿Y qué sucedería si Isabel Pantoja decide mantenerse firme en su postura y decide no ir? La opinión pública podría echarse más encima de ella de lo que está ya. Además, da la sensación de que se iría al limbo cualquier atisbo de acercamiento a Kiko Rivera. El Dj podría no perdonarlo y decidir zanjar de una vez por todas la relación con su madre. Si hasta ahora quedaba alguna esperanza, su ausencia en el tanatorio o en el entierro significaría el punto y final.

El padre de Irene Rosales ha fallecido esta madrugada en un hospital de Sevilla tras varios meses ingresados. La andaluza explicó en ‘GH DÚO’ hace meses la enfermedad que sufría su progenitor: Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros».