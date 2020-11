El 2020 le ha dado un nuevo mazazo a Irene Rosales, que ha perdido a su padre, Manuel Rosales. Una dura noticia que llega apenas nueve meses después del fallecimiento de su madre, Mayte Vázquez, a causa de una grave enfermedad que padecía desde hacía algunos meses. Durante el entierro de Mayte, se pudo ver que su marido se encontraba bastante enfermo, pues como desveló la propia Irene durante su paso por ‘GH VIP’, tenía un tumor cerebral desde hacía 17 años. “Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros, contó en la curva de la vida de GH VIP”, desvelaba en enero de 2019 durante su ‘curva de la vida’.

Tras varias semanas ingresado en un hospital de Sevilla, donde recibía las visitas constantes de sus hijos, fue dado de alta, pero finalmente ha fallecido durante esta madrugada . Este es el peor mazazo que podía recibir Irene, pues además de sus problemas familiares se ha visto señalada por varias polémicas que han sucedido en su matrimonio. Una época muy complicada en el que los cinco hermanos, Manuel, Vanessa, Carlos, Mari Tere y la propia Irene, han hecho piña y es que siempre han estado unidos, en lo bueno y en lo malo.

A pesar de que han sido unos días difíciles, la sevillana no ha dejado de trabajar acudiendo a ‘Viva la vida’, donde ejerce como colaboradora. Un puesto complicado en el que está teniendo que hacer frente a durísimas polémicas protagonizadas por su marido primero y ahora por su marido y su suegra. “No volvería a perdonarle en caso de otra infidelidad. Cien por cien no. Esta última lo perdoné porque estaba en un momento débil –refiriéndose a la enfermedad y el fallecimiento de su madre- y porque vi mucho en él, pero yo ahora estoy muy fuerte”, resolvió rotunda, desvelando que descubrió la traición en uno de los peores momentos de su vida.

Sin embargo, parece que eso ya está olvidado, al menos por su parte. “Estamos todo a una”, dijo, negando que su matrimonio esté en crisis en estos momentos. Además en las últimas semanas Irene se ha confirmado como el principal apoyo de Kiko Rivera en la guerra abierta que ha desatado contra su madre, Isabel Pantoja. Un apoyo incondicional que deja claro que hoy será el hijo pequeño de Paquirri quien se convierta en el pilar para su mujer, que cierra el capítulo más difícil de su vida al haber perdido a su padre y su madre en 9 meses. . Aunque todavía son muy pequeñas, seguro que sus dos hijas, Ana y Carlota, también sacan un poco de color a esta temporada tan oscura, pues las niñas son su mayor motivo de alegría. Por ellas Irene es capaz de todo, hasta de sacar una sonrisa en esta etapa, cuando seguro es lo que menos le apetece.

Por delante tiene un tiempo muy difícil, ya que al dolor por tener que decir adiós a su madre, se suma la pérdida de su progenitor. La poca distancia temporal que ha habido entre ambos fallecimientos hace que todo sea mucho más complicado. Pero Irene Rosales no está sola. Además de sus hermanos y su marido, puede contar con un gran puñado de amigos, que seguro se vuelcan para estar a su lado siempre que lo necesite. Aunque con su familia política la relación había sido ideal hasta el desencuentro entre Kiko e Isabel Pantoja, el hecho de que ahora estén completamente peleados, unido a que Isa Pantoja está concursando en un ‘reality’ y Anabel se encuentra en Canarias en pleno proceso de recuperación de la pierna hace muy complicado que los Pantoja en general acompañen a Irene en este dificilísimo momento.