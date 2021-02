De ser un secreto a voces a una sonrisa inolvidable, los ‘momentazos’ de la historia de amor de Isabel Pantoja y Julián Muñoz

Desde que saltó al mundo de la canción, Isabel Pantoja ha sido noticia por sus éxitos profesionales, por sus relaciones sentimentales, por sus problemas económicos y ahora también por la guerra familiar que tiene abierta con su hijo desde hace casi cinco meses. Estuvo en lo más alto en su carrera profesional, encontró al amor de su vida con el que se casó, la tragedia la convirtió en ‘la viuda de España’, y tras varias relaciones llegó una de las que más ha marcado los últimos años: la que mantuvo con Julián Muñoz.

Corría el año 2003, él era alcalde de Marbella y ella una de las estrellas de la canción. Él estaba casado y tenía dos hijas, ella viuda y madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja, por aquel entonces ‘Paquirrín’ y ‘Chabelita’. Según Julián lo suyo fue «un calentón» y en sus últimas declaraciones, en una exclusiva en Diez Minutos, afirma que su enamoramiento solo duró un año para luego pasar a ser una relación meramente comercial, aunque había cariño entre ellos. Dinero, infidelidades, poder, glamour, una auténtica subida al cielo que tal cual les llevó a lo más alto, también les hizo caer hasta pasar por la cárcel.

Pero cuatro años dan para mucho, y más cuando todos y cada uno de sus pasos era captado por cámaras de paparazzi y de las diferentes televisiones que querían saber en todo momento cómo marchaba su historia de amor y sus negocios. Pero fueron poca las veces en las que se toparon con su cara más amable y muchos los ‘momentazos’ que protagonizaron. Estos son los 8 más icónicos de su relación.

El avión de Marbella

Fue en marzo de 2003 cuando Julián Muñoz contó con Isabel Pantoja para ‘bautizar’ un avión con el nombre de la ciudad de la que el abulense era alcalde. Una imagen que dio pie a los rumores de affaire entre ellos, a pesar de que el edil estaba felizmente casado con Maite Zaldívar, quien ejercía de ‘primera dama’ siempre que tenía ocasión.

Entre sus mujeres

La pareja vivió uno de los sus puntos álgidos de su relación cuando esta aún era secreta, pero Maite Zaldívar ya era conocedora de lo que ocurría entre su todavía marido, y la tonadillera. Isabel era presentada como imagen de Marbella en el Ayuntamiento y lo hacía con Julián de maestro de ceremonias como no podía ser de otra manera, y con su mujer de testigo. La sonrisa de la cantante lo decía todo y contrastaba con la cara de la mujer a la que ya había desbancado en el corazón de Muñoz.

La negó en público

Un mes después, y cuando los rumores eran cada vez más fuertes, Julián Muñoz hizo alarde de su carácter y negó a la mujer que ya ocupaba su corazón. Una situación insólita la que protagonizó junto a Maite Zaldívar al dar una rueda de prensa para negar que tuviera una historia con la intérprete de ‘Marinero de luces’.

La confirmación en El Rocío

Y llegó el momento. El mismo día que ‘Cachuli’ firmó el divorcio de su mujer, Isabel Pantoja y Julián aparecieron cogidos de la mano paseando su amor con orgullo en plena romería de El Rocío. Se despejaban así las pocas dudas que aún había sobre un romance que era de dominio público.

«Dientes, dientes»

Si hay un momento que ha quedado grabado en la retina de todos los que fueron testigo de su relación fue aquel mítico paseo por las calles de Marbella rodeados de cámaras, en el que la tonadillera, esbozando una gran sonrisa le dice a Julián: «Dientes, dientes que es lo que les jode». Las críticas y las distintas informaciones sobre la gestión de Muñoz al frente de la alcaldía de la ciudad malagueña eran cada vez más escandalosas.

Mi Gitana

Su amor era descrito como «pasional». Y así fue. Julián no ha dudado en afirmar que perdió la cabeza por la cantante, hasta el punto de abandonar a su familia. Y así fue como lo admitía la propia Isabel: «Cuando Julián me dice: ‘Gitana, ¿tú me quieres?’, yo le digo: ‘Más que a mí’». Tal era su complicidad que a la casa que adquirieron en la lujosa urbanización de La Pera, la llamaron así, Mi Gitana.

Su vida en Cantora

Desde que confirmaron su relación, tanto Isabel como Julián ejercieron de la pareja perfecta en todos los ámbitos. Mientras que la cantante acompañaba a su novio a sus actos oficiales como ‘alcaldesa consorte’, el edil disfrutaba de la mítica finca Cantora. Como él mismo ha declarado: «Fui el hombre más importante que entró en Cantora después de Paco».

«Era yo la que le mantenía»

Su ruptura llegó con la detención de Julián Muñoz, y durante el juicio por el caso Malaya en el que compartieron banquillo, incluyendo a Maite Zaldívar, Isabel Pantoja declaró que el alcalde, cuando llegó a su vida no tenía dinero y que era ella quien corría con los gastos.