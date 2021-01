Pasado lo peor de la ola de frío que les mantuvo aislados en Madrid, Cayetano Rivera y Eva González pudieron poner por fin rumbo a Sevilla donde el torero ha soplado 44 velas. Y lo ha hecho con una celebración íntima, en familia y en la que no ha faltado la tarta. Ha sido el propio Cayetano quien ha compartido el momento con sus seguidores, publicando una bonita imagen con su mujer y su hijo. Mientras la presentadora luce una gran sonrisa y mira a la cámara, el homenajeado abraza y besa a su hijo. A su lado, la original tarta con motivos taurinos, a la que no le falta detalle.

«Muchas gracias a todos por vuestras felicitaciones. Y muchas felicidades a todos los que cumplís hoy también. A por otros 44 años», ha escrito Rivera Ordoñez acompañando la instantánea. Inmediatamente los mensajes de felicitación y buenos deseos han empezado a llenar el muro de su perfil de Instagram. Y como no podía ser de otra manera ha sido su hermano Kiko, uno de los primeros en reaccionar al post, dejándole varios corazones rojos en señal de cariño. Pero además, el DJ ha querido hacerle su propia felicitación publicando un story con una divertida imagen de los dos juntos y así felicitar a su «brouuu», como así le ha llamado.

La guerra abierta entre Kiko y su madre, Isabel Pantoja, no ha hecho más que unirle a sus hermanos. Su relación con Cayetano siempre ha sido excelente, y ahora con más motivo si cabe. Y aunque con Francisco ha tenido sus más y sus menos, ahora los tres son una piña y los dos mayores no han dudado ni un momento en acoger y arropar a su hermano en esta situación tan dolorosa para él. No le han dejado solo en ningún momento y se han reunido en varias ocasiones a lo largo de estas Navidades. Se quieren, siempre se han querido y así pretenden que siga siendo.

La tarta

Fue la propia Eva González la que se encargó de recoger la impresionante tarta de su marido, en un obrador de la capital hispalense, Mi dulce mundo Sevilla. La presentadora siempre confía en ellos para endulzar los momentos más especiales de su familia y en esta ocasión no iba a ser menos. Como no podía ser de otra manera el pastel estaba inspirado en el mundo del toro: una cabeza de toro, un burladero y un capote, eran algunos de los elementos que la componían.

Asun Iglesias es su propietaria y también ha querido enviar su felicitación a Cayetano Rivera con su particular y sentido homenaje al mundo del toro, «un sector muy afectado en estos tiempos que nos ha tocado vivir». «En su interior es muerte por chocolate y su exterior ganache de chocolate blanco con decoraciones en fondant pintadas a mano, impresiones comestibles y mucho cariño!!!», dice en sus redes sociales. «He querido plasmar vida y sentimiento en una tarta y espero haberlo conseguido».

Ha pasado por quirófano

Según publica VANITATIS citando a Curro Vázquez, Cayetano ha pasado recientemente por quirófano siguiendo las recomendaciones del doctor Paco Piñal -uno de los mejores especialistas en lesiones de mano-. Ha sido este especialista quien le ha intervenido en un hospital de la capital donde el torero llegó acompañado de su mujer. La operación fue un éxito y abandonó el centro médico tras un breve ingreso ambulatorio, y lo hizo con el brazo en cabestrillo y con su tratamiento correspondiente. De esta manera Cayetano Rivera ya podrá olvidarse de las infiltraciones que se inyectaba con cierta regularidad en las últimas temporadas sin lograr la mejoría esperada.