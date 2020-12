¡Por fin han hablado! Francisco y Cayetano Rivera han hablado por fin, después de dos meses en medio de la polémica familiar destapada por su hermano Kiko Rivera, que continúa enfrentado a su madre, Isabel Pantoja. Después de haber escuchado las explicaciones, documentación de por medio incluida, de su hermano pequeño, así como los testimonios de amigos de ‘Paquirri’, familiares, abogados y periodistas, su testimonio era el más esperado. Ha llegado el momento de poner sus vivencias sobre la mesa y no han encontrado mejor escenario que la sección de Francisco Rivera en ‘Espejo Público’, programa en el que colabora desde hace casi cuatro años.

‘Rivera y amigos’, su espacio de entrevistas, recibía esta mañana a Cayetano Rivera. Un mano a mano dialéctico entre los dos hermanos que, siguen esperando a que Isabel Pantoja les entregue los objetos personales que su padre les dejó en su testamento y que, hasta hace ocho semanas, parecía que seguían ‘perdidas’ tras el robo denunciado por la tonadillera hace más de treinta años. Pero Kiko Rivera las encontró el pasado 2 de agosto, junto con otras pertenencias, y no dudó en ponerlo en conocimiento de sus hermanos mayores tras el shock inicial, al descubrir la gran mentira que había mantenido su madre a lo largo de estas tres décadas.

No quisieron entrar en detalle. «Todo el mundo quiere que te haga la pregunta sobre la herencia de papá que no te voy a hacer», decía Francisco. «Tampoco te voy a decir nada porque no hay nada que decir que tú no sepas», le respondía su hermano. Francisco cogía el relevo en plató y, ante sus compañeros de programa confesaba que para ellos es algo «muy delicado y muy doloroso». «Siempre hemos mantenido un discurso y, como dice mi abogado, los delitos pueden prescribir, pero la maldad no. Y hay algo que es factible y es que las cosas están en un sitio y las tienen que devolver».

Han sido hasta dos los requerimientos notariales a través de los que Francisco y Cayetano han solicitado a Isabel Pantoja, de buena fe, la devolución de las pertenencias que su padre les dejó en herencia y que, 36 años después de su trágica muerte, aún no han recibido. Pero no pierde la esperanza y menos ahora que es Navidad. «No ha cambiado nada. Las cosas están como están», ha admitido.

Sus padres, siempre presentes

‘Paquirri’ y Carmen Ordoñez siempre están presentes en la vida de sus hijos. Francisco y Cayetano les echan de menos y no dejan de nombrarles en cualquier momento de su día a día. «Si papá estuviera aquí estaría loco con sus nietos», ha dicho Francisco tras recordar cómo días atrás sus hijos y su sobrino compartieron una jornada en el parque. Fue en ese momento cuando su padre le vino a su cabeza.

Su infancia fue muy feliz hasta que su padre falleció. Son numerosos los recuerdos de su niñez que les hace sonreir, y más en Navidad. «Recuerdo las Navidades en Ronda, cuánta gente nos podíamos juntar allí, con esa mesa tan grande que preparaba Amor (su abuela materna)», ha dicho Francisco. «Es de lo que más me acuerdo, las recuerdo tan bonitas y con tanto cariño», ha respondido su hermano, que además ha contado cuando una Nochebuena su padre se vistió de Papá Noel.

Francisco ha matizado que eso ocurrió precisamente en Cantora. Es en la finca en la que ahora vive Isabel Pantoja donde su hermano tiene también grandes historias «jugando al ‘Un, dos, tres’». Pero Cayetano se ha puesto melancólico. «Cuando te falta tanta gente…Hay Navidades que es mejor no recordar. Cuando no tienes esa ilusión pasan más desapercibidas. Yo he pasado algún 24 solo contigo y con dos más».

Son hermanos, pero muy diferentes. Y también a la hora de vivir estas fechas. Mientras que al hijo mayor de ‘Paquirri’ y Carmen Ordoñez le encantan, a su hermano no le hace tanta gracia. «No soy el Grinch, pero…». «Pues a mí me encanta eso de que te quiera todo el mundo, aunque sea solo una semana al año», le respondía Francisco entre risas.

Y volvía a nombrar a su madre: «Te acuerdas que mamá decía: ‘Qué ganas tengo de que lleguen las Navidades para odiarlas’». «Ya, pero luego llegaba con el jersey de Papá, Noel, los regalos, los Reyes Magos», ha rememorado el marido de Eva González. Y precisamente la ex Miss España ha estado presente en la conversación cuando Francisco le ha preguntado a su hermano si había comprado lotería. Ninguno lleva un décimo, todo lo contrario a la presentadora de ‘La Voz’, una auténtica fanática del sorteo del Gordo. «A Eva le encanta, pone el sorteo y se sienta frente a la televisión con todos los décimos que lleva en la mano». Todo lo contrario a su cuñada, que se limita a poner la televisión y escucharlo de fondo.

(NOTICIA EN ELABORACIÓN)