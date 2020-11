Francisco Rivera: «Yo sabía todo lo que contó Kiko, pero he guardado silencio por él»

Uno de los testimonios más esperados tras la demoledora entrevista de Kiko Rivera en ‘Cantora, la herencia envenenada’ era el de su hermano, Francisco Rivera. El hijo de Paquirri entró en directo para apoyar a Kiko y no pudo evitar derrumbarse para acabar llorando y colgar el teléfono. Han pasado más de 72 horas y ahora el hijo de Carmina Ordóñéz y el torero de Barbate ha querido explicarse en profundidad y de una manera más sosegada. Lo ha hecho en ‘Espejo Público’, programa donde colabora. Su compañera Susanna Griso ha sido la encargada de realizarle una entrevista en la que Fran se queja amargamente de la actitud de Isabel Pantoja, quien no respetó la voluntad de su padre al morir y que tampoco les ha hecho llegar los objetos personales que el diestro legó a sus hijos.

El rostro de Francisco Rivera era el de un hombre marcado por la tristeza del momento, por remover sentimientos del pasado. Griso se lo notó y nada más verle le dijo que «Desde que estás en ‘Espejo público’, ya hace cuatro años, es la semana en la que te veo más triste». El torero no lo escondió y empezó atacando: «Es un tema complicado, muy complicado porque estamos hablando de mi familia. Yo todo lo que contó Kiko lo sabía, pero he guardado silencio por él. Pero hay mucho más, muchísimo más. Hay gente que da vergüenza moral, debería meterse en un agujero y no salir en su vida, por vergüenza», ha dicho sin dar nombres.

El hijo mayor de Paquirri ha apoyado firmemente a su hermano Kiko y reconoce que el hijo de Isabel Pantoja no ha contado toda la información: «Yo creo que debería de saberse, pero no sé ni cuándo ni dónde. Yo no estoy preparado para hablar de ciertas cosas todavía. No tengo claro que quiera hacerlo de hecho, pero se debería saber toda la verdad, se ha especulado tanto… Hay mucha gente involucrada, muchos temas ahí… Mucha gente», explicó.

Francisco Rivera tiene un inmenso dolor dentro desde que Carmina Ordóñez falleciera sin poder conseguir que la Pantoja le devolviera a sus hijos los enseres de Paquirri: «Son muchos sentimientos los que me remueve este tema. Mi madre se fue con una pena muy grande, con esa sensación de no haber recuperado las cosas que nos dejó mi padre. Esa pena se la llevó mi madre, y eso no puedo perdonarlo. Cuando a las personas les mueve la avaricia, vienen los problemas. La familia tiene que respetar los deseos del fallecido (…) a mí me cuesta perdonar todo el dolor causado. Pero lo más importante es que se tiene que saber la verdad, porque hay gente que se ha portado tan mal que se tienen que caer las caretas», ha sentenciado.