Kiko Rivera sentencia la relación con su madre: «Si tengo que verla ante un juez, así será»

El clan Pantoja se rompe. La visita de Kiko Rivera al especial ‘Cantora: herencia envenenada’ emitido este viernes por la noche en Telecinco ha marcado un antes y un después entre la relación que habían llevado hasta ahora Kiko Rivera e Isabel Pantoja. El DJ ha hecho gala de su honestidad en una profunda entrevista realizada por Jorge Javier Vázquez donde ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y que va a «destapar» todo en relación a la herencia de su padre, ‘Paquirri’ porque se siente engañado. «Nunca pensé vivir esto estoy viviendo. Es muy fuerte», aseguraba visiblemente afectado al presentador.

Al inicio del especial, se ha podido ver a un Kiko Rivera muy seguro de lo que iba a contar a continuación. «Me siento fatal, esto es muy difícil. Me parece lamentable venir aquí a hablar de la herencia de mi padre», aseguraba con cierto malestar mientras minutos más tarde se terminaba por sincerar: «Me siento engañado. Esto es demoledor». Desde que se sentó hace tres semanas en ‘Sábado Deluxe’ donde contó la depresión que padece, el hijo de la cantante no levanta cabeza. La llamada que realizó Isabel Pantoja en aquella entrevista no sentó del todo bien al DJ y fue el detonante del principio del fin de una relación que parece estar rota. Ha sido el mismo Kiko Rivera quien ha afirmado que no perdona a la artista por haberle ocultado 36 años depués muchos datos relevantes sobre la herencia de su padre.

«Me han robado. Es muy duro. Conocer una versión de la historia diferente 36 años después es difícil de digerir. Nunca pensé que estaría contando esto ni vivirlo. No la voy a poder perdonar y mi padre tampoco», decía un Kiko Rivera emocionado a Jorge Javier. Además, también ha querido explicar que su madre: «Antepone el dinero antes que a sus hijos. Me he fiado de mi madre siempre. Todo lo que me ha dicho ha ido a misa», confesaba a la vez que aseguraba que: «He sido su tarjeta de crédito. Yo he ayudado más a mi madre que ella a mi».

Cuando el hilo conductor del programa le ha preguntado sobre si hablaría con ella en algún momento, Kiko ha respondido que sí, que depende de ella que esto no llegue a mayores. «No quiero llevarla ante un juez, no quiero, pero si no tengo más remedio, así será», ha dicho con la voz temblorosa.