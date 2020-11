La entrevista de Kiko Rivera a Mila Ximénez para ‘Lecturas’ continúa levantando ampollas y las aguas están aún más agitadas en el entorno de la mediática familia. Después de que Irene Rosales e incluso Isa Pantoja se hayan pronunciado sobre la polémica que está haciendo tambalear los cimientos de la relación entre madre e hijo, ha sido el turno de la intervención más esperada, la de la cantante de ‘Marinero de luces’. La artista, completamente hundida, está viviendo su drama más inesperado y ha emitido un comunicado, a través de sus abogados, anunciando que tomará acciones legales contra todos los que han atacado su honor e intimidad. La revista ‘¡Hola!’ ha accedido en exclusiva al escrito, en el que la tonadillera desmiente todas las acusaciones vertidas contra ella y denuncia “la falsedad” de las informaciones difundidas relativas a “la titularidad de los inmuebles familiares”, así como a “la situación patrimonial de familiares cercanos”.

Isabel Pantoja, que parece no estar dispuesta a pasar por alto determinadas acusaciones, también es la protagonista de la revista ‘Diez Minutos’. En ella, revelan que la cantante de copla ha decidido vender la vivienda que posee en Fuengirola por 995.000 euros, un espectacular y completo ático de 258 metros cuadrados con cuatro habitaciones, cuatros baños, inmensa terraza, salón, cocina y cuarto de estar. La madre de Kiko Rivera adquirió esta propiedad en el año 2000, cuando corrían buenos tiempos para ella, que eran dos apartamentos anexos que decidió reformar y unir. Tal y como informó ‘Vanitatis’, la tonadillera tuvo que solicitar una hipoteca de 450.000 euros para hacerse con esta lujosa propiedad que ha disfrutado en periodos vacacionales.

La actualidad informativa continúa de la mano de los Pantoja, pero, en el caso de ‘Semana’, con Kiko Rivera en primera línea del foco. El dj no levanta cabeza y, tras las duras declaración en ‘Lecturas’, Hacienda le reclama 47.000 euros. El fisco continúa exigiendo una importante suma de dinero al hijo de la artista, al que, según algunas voces, le están ahogando las deudas. Con el sector nocturno en jaque por culpa de la pandemia de la COVID-19, la situación de Kiko es cada vez más agobiante. La posibilidad de vender Cantora supondría un enorme alivio para la economía del hijo de Isabel, por lo que está dispuesto reclamar el legado de su padre, Francisco Rivera ‘Paquirri’. Sin embargo, el marido de Irene Rosales también está agobiado por los embargos que pesan sobre Cantora. “Cantora no se puede hipotecarse más. No hay un metro cuadrado libre de cargas y se ha rehipotecado en varias ocasiones generando una deuda millonaria. Kiko lo sabe y le preocupa que esas deudas no puedan resolverse nunca”, explica una fuente cercana a Kiko a ‘Semana’, donde asegura que “se ve maniatado”.