Cayetano Rivera y Eva González disfrutan de un romántico paseo en el Madrid más idícilo

Este fin de semana ha sido uno de los peores, climáticamente hablando, de los últimos años, pero pocos se han podido salir a las calles para disfrutar de la nieve que ha cubierto plazas, coches, bancos y árboles en buena parte de España. Han sido muchos los lugares que se han teñido de blanco, pero Madrid merece una mención especial y es que la capital ha recibido a la borrasca Filomena con tanta fuerza que este lunes muchas de las calles siguen intransitables. A pesar de todo, pocos se resistieron a salir a dar un paseo, entre ellos Cayetano Rivera y Eva González, que han protagonizado un romántico paseo en un entorno idílico.

Ni el frío que hacía en Madrid consiguió quitarle la sonrisa y la pareja pudo disfrutar del idílico entorno de las nevadas calles de la capital. Para ello, una gran cantidad de ropa, abrigos largos y, como no, la ya obligatoria mascarilla higiénica, que además hace las veces de protección contra el frío. Y así, calentitos y muy acaramelado, el matrimonio disfrutó de una mañana solo para él en el que solo faltaba su hijo, quien hubiera completado la estampa familiar.

Su plan era el mismo que el otros ciudadanos, disfrutar de las vistas y hacerse una que otra fotografía. Para ello recurrieron al siempre socorrido smartphone, con el que Eva se hizo un selfie y después se inmortalizó junto al torero, aumentando así su álbum familiar con una imagen que es probable no se repita en años. En el cielo brillaba el sol, es cierto, pero las temperaturas seguían siendo tan bajas que Eva y Cayetano optaron por pedirse una café bien caliente para llevar con el que templaron sus manos y también el estómago.

No era la primera vez que recorrían las calles nevadas de la capital, como desvelaban ellos mismos en sus redes sociales. «Inmortalizando momentos», escribía este domingo el hijo de Paquirri junto a una fotografía en la que aparece junto a Eva, ambos posando frente al Palacio de Cibeles de Madrid y la fuente del mismo nombre, hogar de la diosa Cibeles.

La secuencia no terminó ahí y aprovecharon también para inmortalizarse junto a los nuevos inquilinos de la ciudad, los muñecos de nieve que han surgido a manos de los ciudadanos más originales. Mientras que Cayetano Rivera se hizo una foto con uno que estaba esperando el autobús, Eva González hizo lo propio con un pingüino gigante. Los dos consiguieron miles de ‘Likes’ en apenas unas horas, pero no solo eso, también el agradecimiento de sus fans de posar siempre con mascarilla. «¡Bravo, Eva! 👏😍 Creo que eres la primera persona famosa que he visto posar en la nevada con la mascarilla puesta!», escribía una seguidora a la presentadora.

Tras pasar el fin de semana en Madrid, Eva y Cayetano han llegado este lunes a Sevilla, donde la presentadora ha reconocido que la estampa era de lo más bonita, sin olvidar a aquellas personas para las que ha sido una catástrofe.