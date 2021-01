Buena la ha hecho la borrasca Filomena, que ha evitado que Francisco, Kiko y Cayetano hayan podido disfrutar de «un buen domingo» en familia. Y es que mientras que el mayor y el pequeño de los tres hermanos pasaron una tarde dominical en familia, el hijo mediano de ‘Paquirri’ se tuvo que conformar con ser testigo de este nuevo ‘encuentro Rivera’, a través de sus redes sociales. Gran parte de la península, y especialmente la capital, ha quedado incomunicada por lo que Cayetano y Eva han estado en su casa madrileña disfrutando del bonito paisaje que ha dejado la nieve.

Mientras ellos se inmortalizaban dando un paseo de lo más invernal por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, Francisco y Kiko disfrutaban de un almuerzo en familia con la excusa de intercambiar los regalos de Reyes como ha contado Irene Rosales. Los niños de ambas casas, incluida Cayetana Rivera, eran los destinatarios de esos detalles navideños y por eso, esta nueva reunión entre los hermanos, que han mantenido el contacto y se han visto en numerosas ocasiones a lo largo de las Navidades.

Y como no podía ser de otra manera, tanto uno como otro han dejado constancia en sus respectivas redes sociales, de este último almuerzo antes de volver a la rutina. «Ratitos que te dan la vida. Zi zeñó!», escribía el DJ junto a una entrañable imagen en la que aparecen él, su mujer Irene Rosales, su hermano Francisco, Lourdes Montes y su sobrina Tana.

«Qué buen domingo!!», se lee en el perfil de Francisco junto a la misma imagen. Ambas publicaciones han despertado los mensajes de cariño hacia ellos: «Da gusto veros así juntos», «Que nunca os separe nadie», «Kiko, cómo me gusta verte así de feliz con tu hermano. Disfruta de ellos todo lo que no has podido», son algunos de los comentarios que han recibido tanto uno como otro post.

Kiko Rivera está cada vez más unido a sus hermanos mayores. La guerra con su madre le ha hecho acercarse a su familia paterna, de la que ha pasado la mayor parte de su vida distanciado. No está solo. Su mujer es un gran pilar en su vida, pero estar arropado y sentir el apoyo de Francisco y Cayetano parece que está haciendo que el dolor por la polémica que vive con Isabel Pantoja sea menos de lo que podría ser. Los tres hijos de Paquirri reman en la misma dirección y no es otra que la de hacer cumplir por fin sus últimas voluntades.

Francisco y Cayetano llevaban luchando por lo que les corresponde desde que eran pequeños. Un papel que llevaron a cabo su madre, Carmen Ordoñez y su abuelo Antonio, quienes defendieron sus intereses en los tribunales hasta que una sentencia les dio la razón. La tonadillera tenía que haber devuelto los enseres que su marido les dejó en herencia a sus hijos mayores, pero en aquel momento y, según ella, Cantora había sido el objetivo de un robo y curiosamente eso fue lo que sustrajeron los ladrones.

Han pasado más de tres décadas desde la trágica muerte del diestro gaditano y no fue hasta el pasado mes de octubre cuando Kiko descubrió ‘la gran mentira’ de su madre. El DJ descubrió las pertenencias de su padre en una habitación de la finca y, a pesar del ‘shock’ inicial, se lo comunicó a sus hermanos mayores. A partir de ese momento se declaró la guerra entre Kiko Rivera y su madre. Él solo quiere hacer cumplir la última voluntad de su padre y, como ya declaró en un primer momento, lo hará hasta las últimas consecuencias. Por el momento, y a pesar de la afirmación de Kiko Matamoros, Rivera Pantoja no ha emprendido acciones legales contra la intérprete de ‘Marinero de luces’. Por el contrario, Francisco y Cayetano Rivera ya han enviado dos requerimientos notariales a Isabel para recuperar los objetos de la herencia que les pertenecen y cuya respuesta ha sido una negativa.