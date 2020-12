Es sin duda la charla más esperada. Los dos hijos de Paquirri, frente a frente. Francisco Rivera logra entrevistar a su hermano Cayetano. Una cita televisiva única que ya ha tenido lugar pero que se emitirá el próximo lunes 21 de diciembre en ‘Espejo Público’, espacio donde colabora el marido de Lourdes Montes, dentro de la sección ‘Rivera y amigos’ que él mismo encabeza.

La entrevista más íntima de @Paquirri74 a su hermano @Cayetano_Rivera donde desvela los secretos de la herencia de ‘Paquirri’ #RiverayRivera ▶https://t.co/DLc8kTnt1I pic.twitter.com/Ar4n4intUA — Espejo Público (@EspejoPublico) December 16, 2020

Es sin lugar a dudas una entrevista muy demandada dada la importancia que ha adquirido el asunto más controvertido de la década en la crónica social: la herencia de Paquirri. Cayetano todavía no se ha pronunciado acerca de la tajante negativa de Isabel Pantoja a devolver los trastos que su padre le legó y que 36 años después todavía no tiene. En esta entrevista con su hermano, en el sofá de casa y en un contexto distendido hablará sobre este delicado asunto.

Por el momento, Antena 3 solo ha emitido el cebo de la entrevista en la que el marido de Eva González reconoce tener «recuerdos preciosos de Cantora». Sobre su figura paterna, Cayetano habla de él con tremendo orgullo: «A papá, a nuestro padre, siempre lo tengo en el pensamiento». Para saber más habrá que esperar hasta el próximo lunes.

Tampoco se ha posicionado muy claramente Francisco Rivera, que ha preferido ser cauto. La última vez que se le preguntó por esto comentó que «No tengo nada que decir. En estos momentos me acuerdo de mi padre y de mi madre. Me encantaría que me respetarais». Sin embargo, sí que dejó claro que al conflicto por la herencia de su padre le quedan varios capítulos por escribir: «No sé si mi padre quisiera que hablara… tengo mucho que pensar todavía, pero hay muchas más cosas por contar». Y qué mejor momento que el cara a cara con su hermano para dejar firme su postura.

Más taxativo y contundente se mostró semanas atrás en la revista ‘Hola’. Francisco Rivera criticó a Isabel Pantoja, comentando que «yo sé quién es esta señora perfectamente. Yo sé el daño que nos ha hecho a dos niños pequeños, porque cuando murió mi padre yo tenía unos 10 años y mi hermano 7 y llevamos más de 30 años en los que no nos ha querido dar nunca nada. No me extraña nada, quien es capaz de hacer lo que nos ha hecho a nosotros es capaz de cualquier cosa. Es una mujer que no tiene corazón ninguno y al final mira…».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Francisco Rivera (@f.r.paquirri)

Donde sí que han hablado los hermanos Rivera han sido en el marco legal. Ambos se han puesto en manos de su abogado de confianza, Joaquín Moeckel, para poner en marcha toda la maquinaria de cara a recuperar los objetos de Paquirri. Por el momento han enviado dos requerimientos notariales para conseguir los enseres de sus padres «por las buenas», pero Isabel Pantoja no parece estar por la voluntad, al menos de momento, de facilitarlo.

En este momento el conflicto familiar permanece en un compás de espera, una calma tensa en la que todos los involucrados mueven sus fichas con inteligencia. ¿Se verán pronto las caras en los juzgados? A buen seguro que el próximo lunes se desvelan nuevos e importantes detalles relativos a este entuerto, así como declaraciones de dos de los implicados directos: Francisco Rivera y Cayetano Rivera.