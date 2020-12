Cada vez salen a la luz más informaciones acerca de las pertenencias que dejó en herencia Paquirri. Si en un principio fueron ‘robadas’, tal y como Isabel Pantoja contó en su día cuando tenía que entregar algunos enseres a Francisco y Cayetano Rivera, desde hace cerca de dos meses se ha descubierto que algunos de los enseres todavía se encuentran en Cantora, lo que ha provocado que los toreros solicitasen un requerimiento notarial para poder recuperar una de las últimas voluntades de su padre. Este conflicto familiar ha desembocado en una brutal guerra mediática entre la tonadillera y Kiko Rivera que se ha posicionado al lado de sus hermanos. Este sábado en ‘Socialité’, María Patiño ha contado en exclusiva que los trastos del torero ya no están en la finca.

Ha sido Marta, expareja de Juan Pantoja quien ha dado a conocer esta inesperada información que ha dejado boquiabierta a la presentadora del formato. «Las pertenencias están en casa de una íntima amiga de Isabel Pantoja que vive en Sevilla capital», asegura la confidente. «Una vez que la tonadillera sabe que Kiko Rivera va a hacer una entrevista, comienza a atar cabos y busca a alguien que le ayude para poder sacar las pertenencias de Paco», asegura Marta. «No es ninguna chica del club de fans. Una furgoneta Renault va a Cantora y en cajas grandes se saca todo. Después ese vehículo se traslada a Sevilla», continúa añadiendo la fuente que es conocedora de esta impactante información que podría poner en jaque a la artista.

También ha dejado claro que esto ocurre aproximadamente el lunes 16 de octubre, pero no por el día, sino que habría tenido lugar una vez caía la noche, para así levantar menos sospechas de los movimientos que estaban haciendo. «Te aseguro que lo que te estoy contando es de una fuente totalmente fiable», insiste Marta a lo que responde Patiño: «No lo dudo, de hecho, mi director me ha puesto al corriente de la información que manejas». Por el momento, no se sabe la identidad de la mujer que podría estar ayudando a Isabel a ocultar los enseres del torero que perdió la vida aquel 26 de septiembre de 1984 en la plaza de toros Pozoblanco.



Después de que numerosos personajes arrojaran diferentes informaciones acerca de la herencia de Paquirri, Kiko Rivera ha optado por seguir los pasos de su madre y se mantiene en un segundo plano trabajando codo con codo con sus abogados sin ofrecen más delcaraciones que las que dio en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’, emitida en Telecinco. Lo mismo está haciendo la tonadillera desde la finca en la que lleva atrincherada más un mes donde testigos han asegurado que se le ha podido ver paseando por el monte en compañia de sus gatos.

Por otro lado, Isa Pantoja que se encuentra más ajena a toda esta historia, tuvo la oportunidad de pasar un fin de semana en Cantora con su madre. ‘La casa fuerte 2’, reality en el que participa junto a su pareja y futuro marido, Asraf Beno, le proporcionó esta oportunidad que la concursante rechazó. Sin embargo, ha mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo fuera del concurso, lo que ha provocado varias discusiones con su pareja, el exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’, que catalogó a los Pantoja como «familia de mierda». Palabras que posteriormente Isa Pantoja perdonó, ya que asegura, que entiende la rabia y la frustración que tiene el modelo porque supuestamente Isabel Pantoja habría tenido algún que otro feo con el que dentro de poco podría convertise en el marido de su hija.