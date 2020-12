Irene Rosales lanza un ‘mensaje’ a Isabel Pantoja y a sus abogados

Han pasado ya dos meses desde que se inició la brutal guerra mediática entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. En este periodo de tiempo han sido numerosos rostros conocidos los que han aportado más datos sobre la herencia de Paquirri. Elemento de la discordia en esta historia que parece no tener fin. Este domingo, Irene Rosales que se sigue recomponiéndose de las dos duras pérdidas que ha tenido este año -su padre y su madre-, ha lanzado un mensaje directo a Isabel Pantoja para que su marido pueda seguir con los trámites judiciales correspondientes. Resulta que, ningún abogado de la tonadillera se ha puesto en contacto con el DJ, por lo que el cantante no puede dar más pasos.

Irene Rosales ha explicado que Kiko Rivera no está preparándose para ir en contra de su madre, sino que está recopilando toda la información posible para poder saber qué es lo que le corresponde a él en relación con la herencia de su padre. «Mi marido me ha dicho que va a intentar por todos los medios no ir a juzgado con su madre», ha explicado Rosales.

También ha dejado claro que por el momento, no han tenido ningún acercamiento con la intérprete de ‘Marinero de luces’, ni siquiera una llamada para preguntar por su nietas. «Sabiendo que Kiko se está moviendo con sus abogados, sería necesario que Isabel se pusiera en contacto con él, ya que mi marido no sabe quiénes son los abogados de su madre», lanzaba así un mensaje directo Irene Rosales a su suegra.

Desde el primer momento, Irene se ha mantenido al margen sobre el enfrentamiento que tiene Kiko Rivera e Isabel Pantoja, aunque siempre ha dicho que apoyará a su marido y no lo dejará solo en estos duros momentos que están viviendo pues, además del distanciamiento entre el hijo menor de Paquirri y la tonadillera, es necesario recordar que la colaboradora de ‘Viva la vida’ acaba de perder a su padre, Manuel Rosales, hace tan solo unas semanas y a su madre el pasado mes de febrero tras luchar durante un largo periodo de tiempo contra una grave enfermedad.

Si bien Isabel Pantoja sí estuvo en el tanatorio y funeral de Mayte Vázquez no ocurrió lo mismo cuando Manuel Rosales falleció, aunque tuvo un gesto con su nuera y le mandó una corona de rosas rojas de parte de «Isabel Pantoja y familia». Esta situación ha provocado que las navidades se compliquen más, pues pese a las restricciones sanitarias marcadas por la Covid-19, las runiones familiares están permitidas con un número máximo de integrantes, pero Irene Rosales ha confesado que no irá a Cantora.

«Por suerte tenemos salud y a nuestras hijas, que son maravillosas. Por eso estas navidades van a ser muy bonitas», sentenciaba Irene al mismo tiempo que hacia un comentario en relación a si Isa P -que se encuentra ‘ajena’ a este entramado familiar por estar concursando con su pareja en ‘La casa fuerte 2- y Asraf Beno sobre si pasarán estas fechas con la artista. «No lo sé, pero hay que tener morro para ir», comenta debido al comentario que hizo el exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ cuando confesó que la familia Pantoja «era una mierda». Hace unos días era Lourdes Montes quien también explicó a los micrófonos de Gtres que al menos este año Kiko Rivera no se sentaría con Francisco y Cayetano Rivera, debido a la crisis sanitaria.