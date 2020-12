¿Pasará Kiko Rivera la Navidad junto a sus hermanos? Lourdes Montes, responde

Lourdes Montes, Miguel Palacio y Alejandra Conde -hija de Mario Conde- han presentado este miércoles en el local de Mi abril su nuevo proyecto empresarial relacionado con la moda donde han mostrado una minicolección de vestidos camiseros y blusas, prendas perfectas para las fechas que se acercan. De esta manera, la firma textil de la mujer de Francisco Rivera amplía su negocio más allá de las servilletas, mantelerías, mantas y vajillas que vende y que cuentan con todo lujo de detalles. Durante la exposición de esta nueva alianza laboral, la diseñadora ha dado a conocer cómo se presentan estas navidades tan atípicas para todos.

Debido a las restricciones sanitarias causadas por la pandemia del coronavirus, los desplazamientos se verán limitados así como la reducción del número de personas en las celebraciones de Navidad. Tal y como ha ido revelanto el gobierno, no se podrá superar un máximo de 10 personas y siempre teniendo en cuenta que no se superen los dos grupos no convivientes par así frenar la expansión del virus que ha provocado una crisis sanitaria y económica.

Lourdes Montes ha confesado que pese a la ilusión que le hace juntarse con los miembros de su familia que siente «mucha pena» porque hay que «dividirse». «Hay que ser positivos y, aunque no estemos juntos podemos llamarnos por teléfono. Hay que verlo así porque hay mucha gente que no va a tener a sus seres queridos este año. No queda otra que adaptarse», ha explicado.

También ha revelado que pese al acercamiento entre Kiko Rivera y sus hermanos, Francisco y Cayetano, no se juntarán este año en la mesa. «Seguro que lo que le apetece a Irene Rosales es pasar tiempo con sus hermanas después de todo lo que ha tenido que vivir», explica haciendo referencia a las pérdidas que ha sufrido la mujer del DJ este año. Primero lo hizo su madre, Mayte Vázquez el pasado 6 de febrero tras luchar contra una grave enfermedad, y después Manuel Rosales, que llevaba mñas de dieciséis años padeciendo un tumor cerebral. Sin embargo, ha demostrado que no le importaría si las circunstancias sanitarias fueran otras.

Para la ocasión, la diseñadora ha lucido un look tendencia esta temporada. De aires vintage, Lourdes se ha decantado por un jersey de cuello redondo de mangas abullonadas de colores de Zara, que ha combinado con una camisa blanca, pantalones oversize negros y unas sneakers de lo más especiales.

Es necesario recordar que Kiko Rivera tuvo un acercamiento con Francisco y Cayetano tras descubrir los enseres de Paquirri en Cantora el pasado mes de agosto. Información que salió a la luz en el especial ‘Cantora: la herencia envenendada’. Desde aquel entonces, hace aproximadamente más de un mes que los toreros y el hijo menor del diestro acercaron posturas y están intentando recuperar el tiempo perdido. Si esto no ha ocurrido antes ha sido porque tal y como ha explicado el hijo de la tonadillera, no quería acercarse a los Rivera por no «hacer daño a su madre».

La guerra mediática en la que parece que ha habido un parón, sigue haciendo que la intérprete de ‘Marinero de luces’ siga atrincherada en Cantora junto a su hermano Agustín y su madre, doña Ana. Juntos están preparado una estrategia judicial que por el momento, se desconcen las posibles consecuencias que acarrearán a los partícipes de esta trama que se ha convertido en historia de la televisión.